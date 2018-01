Cos’è la burundanga (o scopolamina) e perché non bisogna fare allarmismo : (Foto: Andreas Philipp/Flickr) In colombiano significa respiro del diavolo. In italiano sarebbe meglio chiamarla scopolamina oppure ioscina. La burundanga, come è popolarmente nota in Sud America, è un alcaloide allucinogeno ricavato da alcune piante della famiglia delle Solanaceae. Droga estremamente potente, può disinibire chi la assume fino a far perdere coscienza, oltre a provocare una totale amnesia relativa al tempo in cui ha effetto: per ...

