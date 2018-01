: Cos’è la burundanga (o scopolamina) e perché non bisogna fare allarmismo - scoopscoop6 : Cos’è la burundanga (o scopolamina) e perché non bisogna fare allarmismo - _bufale_ : Cos’è la burundanga (o scopolamina) e perché non bisogna fare allarmismo - micheleiurillo : Cos’è la burundanga (o scopolamina) e perché non bisogna fare allarmismo -

(Di martedì 30 gennaio 2018) (Foto: Andreas Philipp/Flickr) In colombiano significa respiro del diavolo. In italiano sarebbe meglio chiamarlaoppure ioscina. La, come è popolarmente nota in Sud America, è un alcaloide allucinogeno ricavato da alcune piante della famiglia delle Solanaceae. Droga estremamente potente, può disinibire chi la assume fino a far perdere coscienza, oltre a provocare una totale amnesia relativa al tempo in cui ha effetto: per questo viene spesso annoverata tra le cosiddette droghe dello stupro, poiché rende le persone facilmente manipolabili, di fatto incapaci di intendere e del tutto inermi, perciò si presta a svariati usi criminali che vanno dalla violenza sessuale alle rapine. Sull’esistenza dellanessuno ha mai sollevato dubbi, tanto che ne facevano uso persino civiltà come gli Aztechi e gli antichi Greci. Esistono prove storiche ...