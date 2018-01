Corte di Strasburgo | “È lecito usare le immagini di Maria e Gesù per pubblicità”

Corte Strasburgo : Consentito uso di Gesù e Maria in pubblicità : Per la Corte europea dei diritti dell'uomo si possono usare simboli religiosi nelle pubblicità. E, con questa sentenza, condanna la Lituania per aver multato un'azienda che si è servita di Gesù e Maria per vendere i propri vestiti. Secondo i giudici infatti la multa inflitta dal Paese per aver "offeso la morale pubblica" ha violato il diritto alla libertà d'espressione dell'azienda.Le pubblicitàNel 2012 una ...

Platini ricorre alla Corte di Strasburgo : Lo stop era stato ridotto a 6 anni in appello e a 4 dal Tas, il tribunale arbitrale dello sport di Losanna. Ma ora Platini, scrive Le Monde, ha deciso di portare la questione fuori dai confini ...

Silvio Berlusconi : 'Con l'ok della Corte di Strasburgo vado a Palazzo Chigi. E Salvini sarà ministro dell'Interno' : 'Se arrivasse la sentenza da Strasburgo non potrei tirarmi indietro . Ma è poco probabile'. Silvio Berlusconi , ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira , su La7, rilancia la sua candidatura a ...

Corte Strasburgo : ok alla reperibilità per doping : La Corte di Strasburgo sottolinea che 'ridurre o rimuovere questo obbligo condurrebbe a un aumento del pericolo legato al doping per la salute di tutti coloro che praticano sport a livello amatoriale ...

Dell'Utri : Sgarbi - sentenza Corte Strasburgo sarà uguale a quella di Contrada : Paalermo, 29 dic. (AdnKronos) - "La sentenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo per Marcello Dell'Utri non può che essere identica a quella di Bruno Contrada, voglio ricordare che a chiedere la scarcerazione di Dell'Utri non sono stato io ma un giudice, il Procuratore generale di Caltanisse

La Corte di Strasburgo chiede chiarimenti al Governo italiano sulla detenzione di Dell'Utri : La Corte europea dei diritti umani ha chiesto al Governo italiano di valutare se continuare a tenere Marcello Dell'Utri in carcere, viste le sue condizioni di salute, violi o meno il suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.La richiesta è stata formulata in occasione della trasmissione a Roma degli atti relativi al ricorso presentato a Strasburgo il 20 dicembre del 2014 dallo stesso Dell'Utri contro la ...

Strasburgo - Corte europea : mesi per il verdetto sulla incandidabilità di Berlusconi : Si è tenuta l'udienza sul ricorso presentato dal leader di Forza Italia contro la sua decadenza da senatore e l'ineleggibilità sulla base della legge Severino. La Corte è ora riunita in camera di ...

Berlusconi alla Corte di Strasburgo contro la retroattività della "Severino" : Ci vorranno alcuni mesi prima che la Corte europea per i diritti umani , che ha sede a Strasburgo, decida a proposito del ricorso presentato da Silvio Berlusconi contro la decadenza da Senatore e l' ...

Riunita Corte Strasburgo su Berlusconi : (ANSA) - Strasburgo, 22 NOV - "Il governo italiano ha rispettato la Convenzione dei diritti dell'uomo, nessuna violazione può essergli attribuita". Lo ha detto il rappresentante del governo Maria ...