Corte d’Appello di Bologna reinserisce in Gae diplomata magistrale

La Corte d'Appello di Venezia è arrivata alla sentenza sulla causa in corso più antica d'Italia - avviata nel 1976 : La Corte d'Appello di Venezia ha emanato una sentenza sulla causa in corso più antica d'Italia, avviata nel 1976 contro lo Stato per una decisione della Capitaneria di porto di Venezia sul lungomare del Cavallino. Tutto era iniziato nel 1966,

La Corte Federale della FIGC ha accolto il ricorso di Andrea Agnelli nel processo d'appello per i rapporti con la tifoseria : La Corte Federale d'appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha accolto il ricorso presentato dalla Juventus, con riferimento alla posizione del presidente Andrea Agnelli, rideterminando la durata della sua inibizione dai dodici mesi inizialmente stabiliti alla giornata di oggi

Caso biglietti-ultras - per la Corte d'Appello fine inibizione per Agnelli : alla Juve multa da 600mila euro : La Corte d'appello Figc ha considerato la pena esaurita per Andrea Agnelli nel Caso biglietti-ultras

Derivati Monte dei Paschi - la Corte d’Appello assolve gli ex vertici Mussari - Vigni e Baldassarri : Nessun colpevole per i Derivati che hanno affossato il Monte dei Paschi Siena, la banca più antica del mondo che in seguito a quei contratti è passata attraverso un fuoco di fila di salvataggi pubblici fino a diventare dello Stato. La Corte d’appello di Firenze ha infatti assolto l’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari, l’ex direttore generale della banca Antonio Vigni e l’ex responsabile dell’area finanza Gianluca Baldassarri dall’accusa di ...

Figc - Corte d’Appello : decisione riservata sui ricorsi di Juventus e Procura - le ultime : La Federcalcio ha reso noto che “La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite si e’ riservata la decisione in merito ai ricorsi presentati dalla Juventus avverso le inibizioni e le ammende comminate nei confronti del presidente bianconero Andrea Agnelli, del responsabile del ticket office Stefano Merulla e dell’addetto alla sicurezza Alessandro Nicola D’Angelo. La Corte si e’ riservata la decisione anche sui ...

Torino - la Corte d’Appello assolve da ogni accusa l’ex braccio destro del capitano “Ultimo” : “Arciere” era il braccio destro del capitano “Ultimo”. Un vicebrigadiere della Crimor, squadra del Ros che il 15 gennaio 1993 aveva catturato Totò Riina. Quindici anni dopo, però, alcuni colleghi lo arrestano e nel 2014 viene condannato a sedici mesi di carcere per falso ideologico in atto pubblico commesso per aiutare dei ladri di oggetti d’arte. Lunedì 4 dicembre la Corte d’Appello di Torino lo ha assolto da quell’accusa perché il fatto non ...