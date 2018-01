Coppa Davis 2018 | il tabellone dagli ottavi alla finale I possibili incroci futuri per

Tennis - Coppa Davis 2018 : il Giappone ai raggi X. Senza Kei Nishikori - il leader è Yuichi Sugita : Mancano ormai pochi giorni alla sfida del primo turno del World Group di Coppa Davis tra Giappone e Italia. Gli azzurri di Corrado Barazzutti giocheranno in trasferta in quel di Morioka sul cemento indoor. Una tre giorni che vede favorita proprio la nazionale italiana, visto che i padroni di casa dovranno fare a meno di Kei Nishikori. L’ex numero 4 del mondo è ancora alle riprese con il recupero dall’infortunio al polso della passata ...

Coppa Davis 2018 - ottavi di finale : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Spiccano Alexander Zverev - Cilic e Goffin : Tante stelle ma anche diversi assenti di rilievo: questo il quadro che offre l’elenco dei convocati per il primo turno di Coppa Davis. Se in Francia-Olanda i migliori delle due selezioni ci sono tutti, già in Giappone-Italia spicca l’assenza di Kei Nishikori tra le fila dei nostri avversari, e questo non fa che avvantaggiare i nostri ragazzi, presenti in ranghi compatti. In Spagna-Gran Bretagna non ci saranno Rafael Nadal ed Andy ...

Coppa Davis 2018 - ottavi di finale : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Spiccano Alexander Zverev - Cilic e Goffin : Tante stelle ma anche diversi assenti di rilievo: questo il quadro che offre l’elenco dei convocati per il primo turno di Coppa Davis. Se in Francia-Olanda i migliori delle due selezioni ci sono tutti, già in Giappone-Italia spicca l’assenza di Kei Nishikori tra le fila dei nostri avversari, e questo non fa che avvantaggiare i nostri ragazzi, presenti in ranghi compatti. In Spagna-Gran Bretagna non ci saranno Rafael Nadal ed Andy ...

Coppa Davis 2018 - gli azzurri ai raggi X. Barazzutti punta sull’usato sicuro : Dal 2 al 4 febbraio a Morioka (Giappone) tornerà la Coppa Davis e l’Italia inizierà il proprio percorso dagli ottavi di finale contro la squadra nipponica in una trasferta sulla carta non impossibile. Fabio Fognini , Andreas Seppi, Simone Bolelli, Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano sono gli uomini scelti dal ct Corrado Barazzutti per affrontare questa sfida. Usato sicuro, dunque, per il capitano nostrano forte anche degli ottimi risultati di ...

Coppa Davis 2018 - ottavi di finale : programma - orari e tv del 1° turno. Il calendario completo : Si alza il sipario sulla Coppa Davis di tennis 2018: l’Italia farà il suo esordio in Giappone, nel match valido per il primo turno. Si gioca nel weekend, dal 2 al 4 febbraio: venerdì spazio ai due singolari, sabato al doppio, e domenica gli ultimi due singolari, con l’apertura riservata ai due numeri uno di ogni selezione. L’Italia, come detto, giocherà in Giappone: si inizia venerdì alle 4.00 ora italiana con i due singolari, ...

Giappone-Italia - Coppa Davis 2018 : programma - orari e tv. Occhio al fuso orario - si gioca nel Sol Levante : Dal 2 al 4 febbraio sul cemento indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka, capitale della prefettura di Iwate (Giappone), tornerà la Coppa Davis e l’Italia inizierà una nuova avventura dagli ottavi di finale contro il Giappone in una trasferta sulla carta non impossibile. Fabio Fognini , Andreas Seppi, Simone Bolelli e Paolo Lorenzi sono gli uomini scelti dal ct Corrado Barazzutti per affrontare questa sfida. E’ stato inserito, inoltre, come ...

Coppa Davis 2018 - il calendario e le date. Il tabellone e tutti i turni verso la finale. Il programma completo : Dopo il primo Slam dell’anno, comincia la Coppa Davis 2018. La più grande e lunga competizione a squadre del mondo del tennis torna per un’altra annata. Riparte la caccia all’Insalatiera. La formula è sempre la solita: si parte con gli ottavi di finale, poi i quarti, le semifinali e la finale. Le squadre eliminate al primo turno, poi, si giocheranno la permanenza nel Gruppo Mondiale nei playoff. L’Italia fa ormai parte ...

Tennis - Coppa Davis : fatta l'Italia per il Giappone. Senza Nishikori si può fare : Ci siamo. Mentre a Melbourne, Senza più italiani, si vola verso le semifinali, è tempo di Coppa Davis. Il primo turno dell'Italia nel World Group 2018 vede gli uomini di Barazzutti chiamati alla ...

Coppa Davis 2018 : l’Italia può puntare ai quarti di finale. Il Giappone senza Nishikori è alla portata : Dal 2 al 4 febbraio a Morioka (Giappone) tornerà la Coppa Davis e l’Italia inizierà una nuova avventura dagli ottavi di finale contro il Giappone in una trasferta sulla carta non impossibile. Fabio Fognini , Andreas Seppi, Simone Bolelli e Paolo Lorenzi sono gli uomini scelti dal ct Corrado Barazzutti per affrontare questa sfida. E’ stato inserito, inoltre, come quinto uomo il pugliese Thomas Fabbiano Un confronto, sulla carta, alla portata ...

Coppa Davis 2018 - i convocati del Giappone per la sfida all’Italia. Out Nishikori - Sugita e Daniel le punte : Dal 2 al 4 febbraio a Morioka (Giappone) tornerà la Coppa Davis e l’Italia inizierà il proprio percorso dagli ottavi di finale contro la squadra nipponica in una trasferta sulla carta non impossibile. Fabio Fognini , Andreas Seppi, Simone Bolelli e Paolo Lorenzi sono gli uomini scelti dal ct Corrado Barazzutti per affrontare questa sfida. E’ stato inserito, inoltre, come quinto uomo il pugliese Thomas Fabbiano. Formazione, dunque, ...

Tennis - Coppa Davis 2018 – I convocati dell’Italia per la sfida al Giappone : Fognini e Seppi all’arrembaggio - assente Nishikori : Corrado Barazzutti ha diramato le convocazioni per Giappone-Italia, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Davis 2018. La nostra Nazionale sarà impegnata sul veloce indoor di Morioka dal 2 al 4 febbraio. Questi gli azzurri che cercheranno di guadagnare la qualificazione ai quarti di finale: Fabio Fognini Andreas Seppi Simone Bolelli Paolo Lorenzi Si è deciso di aggregare anche Thomas Fabbiano come quinto uomo. La nostra ...

Australian Open 2018 - Fabio Fognini : “Berdych ha giocato meglio i punti importanti. Ora c’è da pensare alla Coppa Davis” : Niente da fare per Fabio Fognini contro il ceco Tomas Berdych (testa di serie n.19 del seeding) negli ottavi di finale degli Australian Open 2018. L’azzurro è stato costretto ad arrendersi alla maggior potenza dell’avversario, venendo superato con lo score di 6-1 6-4 6-4 in poco più di due ore di gioco. “Rimpianti? Sì, ce ne sono – ammette Fabio, intervistato poco dopo l’incontro – Lui è in fiducia ma io penso ...

Tennis - Coppa Davis 2018 Kei Nishikori salta gli ottavi di finale! L'Italia sorride - favorita contro il Giappone : Il numero 24 al mondo deve ancora recuperare dai continui problemi fisici e ha optato per partecipare ai Challenger di Newport Beach e Dallas nelle prossime settimane. Una notizia molto importante ...

Tennis - Coppa Davis 2018 – Kei Nishikori salta gli ottavi di finale! L’Italia sorride - favorita contro il Giappone : Kei Nishikori salterà l’appuntamento con la Coppa Davis! Il Giapponese non riuscirà a difendere i colori della propria Nazione nell’ottavo di finale contro l’Italia in programma il 2-4 febbraio. Il numero 24 al mondo deve ancora recuperare dai continui problemi fisici e ha optato per partecipare ai Challenger di Newport Beach e Dallas nelle prossime settimane. Una notizia molto importante per gli azzurri che ora partiranno con ...