l'AltrascuolA&UNICOBAS : convegno 16/02/2018 - "Contratto - rappresentanza - valutazione" – Con esonero dal servizio : convegno 16 FEBBRAIO 2018, convegno, LICEO CLASSICO 'MAMIANI' (h. 8.30 – 14.00) in orario di servizio "QUALE CONTRATTO E QUALE rappresentanza PROFESSIONALE E SINDACALE PER LA SCUOLA. QUALE VALUTAZIONE PER ALUNNI E STUDENTI"

SCUOLA/ Rinnovo del Contratto - ecco cosa nasconde la melina dell'Aran : Il tema è relegato tra gli affari correnti. Ma la partita, non solo economica, è delicata, spiega PIERLUIGI CASTAGNETO. Perché coinvolge più di un milione di addetti(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 06:11:00 GMT)SCUOLA/ "Il rischio educativo", il bello di una storia ricca di libertà e di conferme, di O. GrassiSCUOLA/ Prof burocrate e valutazione-conteggio, il binomio da spezzare, di R. Mazzeo

Contratto scuola 2018 ultime notizie oggi 30 gennaio : due punti chiave prima della firma : Si era parlato di firma sul nuovo Contratto scuola 2018 a metà gennaio ma, a quanto pare, il calendario delle scadenze del Governo è destinato sempre a subire degli slittamenti. Le ultime notizie sul rinnovo del Contratto del personale scolastico, atteso da oltre otto anni, parlano addirittura di firma dopo le elezioni del 4 marzo. E' il quotidiano 'Italia oggi'

Scuola - trattative sul Contratto ferme mentre gli altri comparti sottoscrivono l'accordo : Per la Scuola il rinnovo del contratto si sta rivelando complesso e di difficile soluzione e le organizzazioni rappresentative, che siedono al tavolo della trattativa con la parte pubblica, cominciano ...

Contratto scuola 2018 - precari e diplomati magistrale : il 23 marzo data importante : Continua la lotta del personale della scuola contro l'inerzia del Governo italiano sul fronte precariato. Ne ha dato notizia il sindacato Anief, il quale, ricordando lo sciopero e la manifestazione di piazza davanti al Parlamento del prossimo 23 marzo, sottolinea come altre associazioni e organizzazioni sindacali hanno deciso di aderire alla protesta. Anief sottolinea come lo sciopero del

Scuola - la strada che porta al rinnovo del Contratto si fa in salita : Si complica il percorso che porta al rinnovo del contratto: la proposta irricevibile dell'Aran sta, infatti, creando imbarazzo tra i sindacati rappresentativi. E anche all'Aran, visto che sta tardando ...

Ultime Contratto scuola '18 a oggi 24 gennaio : novità stipendi - orario e assenze : Il punto sulla trattativa all'Aran per il rinnovo del contratto dei lavoratori statali della scuola arriva dalla nota della Cisl scuola riguardante gli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale scolastico, l'orario di lavoro e le altre attività connesse all'insegnamento, i permessi e le assenze. Sulla parte economica, in particolare sugli aumenti degli stipendi, il sindacato precisa che l'obiettivo è arrivare agli incrementi di 85 euro

Rinnovo Contratto scuola - la verità sulle attività funzionali : In questi giorni molte polemiche riguardano un passaggio del Rinnovo del contratto scuola, riguardanti le attività funzionali all'insegnamento. Secondo quanto diffuso in rete, nuovi carichi di lavoro diventano obbligatori e non retribuiti, decisi dal Dirigente Scolastico. Cosa c'è di vero? In un passaggio dell'intervista fatta a Sinopoli (FLC CGIL) dal sito La Tecnica della scuola,

Contratto scuola 2018 ultime notizie : ecco perché la 'proposta Aran è irricevibile' : Continua la discussione sul travagliato rinnovo di Contratto del personale scolastico. Il sindacato Anief, a questo proposito, ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale, parlando di proposta dell'Aran 'irricevibile'. Il motivo di questa presa di posizione è giustificato dal fatto che gli aumenti proposti non sono in grado di colmare in misura adeguata l'enorme divario con

Ultime Contratto scuola 2018 : novità aumenti stipendi inizio e fine carriera I sindacati non ci stanno al rinnovo del contratto della scuola dei docenti e del personale Ata alle condizioni venute fuori dalla bozza presentata dall'Aran la scorsa settimana. Il nodo maggiore è la richiesta di più ore di lavoro a scuola per gli insegnanti in cambio degli aumenti degli stipendi. Che, in realta', si traducono in poche decine di euro dopo un'attesa per il rinnovo dei Contratti statali che si sta trascinando da nove anni.

Rinnovo Contratto scuola - sindacati rilanciano : 130 euro d'aumento in busta paga Il Rinnovo del contratto Scuola potrebbe subire un ulteriore slittamento. Questo quanto emerso dall'ultimo vertice Governo-sindacati, che, tra gli altri temi, ha messo in evidenza il paventato aumento dell'orario di lavoro. Alle ore di insegnamento frontale 25 per la Scuola dell'infanzia, 24 per la primaria e 18 per secondaria di primo e secondo grado si andrebbe ad aggiungere il potenziamento dell'offerta formativa e il corposo gruppo di