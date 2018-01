Conte via dal Chelsea a fine anno

Roma - Dzeko va a Londra da Conte : tutto fatto col Chelsea - via già prima della Samp? : Il bosniaco in ritiro con i compagni ma ormai destinato a vestire la maglia dei Blues: e intanto prepara le valige

Dzeko al Chelsea/ Calciomercato Roma : Edin dice sì a Conte - trattativa ben avviata - si chiude! : Dzeko al Chelsea, il centravanti della Roma dice sì a Conte. Con Emerson Palmieri, i "blues" pronti a versare nelle casse giallorosse 50 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 06:43:00 GMT)

ASSESSORATO ALLA CULTURA - Al via gli appuntamenti culturali 2018 a cura di Istituto Gramsci e Istituto di Storia Contemporanea : - Lunedì 22 gennaio 2018 'Quale CULTURA: scienza o umanesimo?' Ne parlano Nicola Alessandrini e Antonio Moschi , Insegnanti Il complesso dialogo tra sapere scientifico e CULTURA umanistica sembra ...

Meraviglie - La penisola dei Tesori / Viaggio con Toni Servillo - Monica Bellucci e Paolo Conte (Anticipazioni) : Meraviglie, la penisola dei Tesori: Alberto Angela torna in onda oggi, mercoledì 10 gennaio, con una puntata dedicata a Caserta, alle Langhe Piemontesi e ad Assisi.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 16:56:00 GMT)

Lavoro - Berlusconi : 'Via il jobs act'. Renzi : 'Sarà Contento il nordest' : "Sarà contento il nordest, il mondo produttivo - è la replica a stretto giro di Matteo Renzi a 'Circo Massimo' su Radio Capital - vorrei vedere che ne pensano gli imprenditori di tornare al mondo del ...

Leonardo Bonucci via dal Milan?/ La società interviene di nuovo : contatti con Conte? Solo stima : Leonardo Bonucci via dal Milan? Da Conte a Guardiola, quante tentazioni per il capitano rossonero. Il centrale ex Juventus nel mirino di diversi top club europei(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:19:00 GMT)

Leonardo Bonucci via dal Milan?/ Da Conte a Guardiola - quante tentazioni per il capitano rossonero : Leonardo Bonucci via dal Milan? Da Conte a Guardiola, quante tentazioni per il capitano rossonero. Il centrale ex Juventus nel mirino di diversi top club europei(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:58:00 GMT)

Manovra - rinviata al 2020 la Bolkestein : ambulanti acContentati : Il testo arriverà in Aula alle 21 come ha stabilito ieri pomeriggio la capigruppo di Montecitorio, con un ritardo di un giorno e mezzo rispetto alla tabella di marcia

Conte non ci sta : "Via dal Chelsea? Merito rispetto" : Antonio Conte dice basta: il manager del Chelsea non ne può più delle indiscrezioni che un giorno sì e l’altro pure la stampa inglese pubblica sul proprio futuro. Nei giorni scorsi sono circolate nuove voci su un suo possibile addio ai Blues, con la panchina che sarebbe affidata nuovamente a Carlo Ancelotti. "Ogni giorno ci sono voci sul mio futuro - dice Conte dopo la vittoria sul Southampton - ma non è giusto perché penso di meritare un ...

Geo-blocking dei Contenuti - l'Europa non ha fatto marcia indietro. Via le barriere da marzo 2018 : Il 'geoblocking' che l'Europa ha voluto mantenere è quello legato alla circolazione e alla ritrasmissione dei contenuti, non ha nulla a che fare con la fruizione dei contenuti, in streaming e non, da ...

Nadia Toffa - inviata delle “Iene” che aveva avuto un grave malore - ha detto che stasera racConterà in trasmissione cosa le è successo : Nadia Toffa, inviata della trasmissione di Italia Uno Le Iene che lo scorso 2 dicembre aveva avuto un grave malore, ha scritto un post su Instagram in cui ha detto che stasera parteciperà alla trasmissione per raccontare cosa le è successo, The post Nadia Toffa, inviata delle “Iene” che aveva avuto un grave malore, ha detto che stasera racconterà in trasmissione cosa le è successo appeared first on Il Post.

Chelsea : se va via Conte torna Ancelotti : Carlo Ancelotti può tornare al Chelsea: dopo il ‘Sun’, anche il ‘Daily Record’ sostiene la candidatura del tecnico italiano per la successione del connazionale Antonio Conte. L’annuncio del secondo matrimonio tra ‘Carletto’ e i ‘Blues’ potrebbe arrivare addirittura prima della fine di questa stagione. Nonostante la vittoria della Premier League lo scorso anno, Conte e Abramovich non sarebbero mai andati veramente d’accordo e la parentesi ...