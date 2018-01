Conte | addio dal Chelsea senza sconti

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Dzeko-Chelsea - Conte glissa : “Non so nulla”. Mascherano-Barcellona - è addio; Zarate-Fiorentina ritorno di fiamma? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di martedì 23 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Dzeko-Chelsea - Conte glissa : "Non so nulla". Mascherano-Barcellona - è addio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri.

Real Madrid - Cristiano Ronaldo sContento : pronto all'addio per lo United : Ronaldo è il quinto calciatore più pagato al mondo, il suo contratto scadrà nel 2021, ma le cifre percepite sono lontane da quelle di Messi e dello stesso Neymar.

Conte prepara l’addio al Chelsea e svela : “Allegri al mio posto? E’ possibile” : “Allegri o Luis Enrique al mio posto? Tutto e’ possibile“. Antonio Conte mette per la prima volta in dubbio il suo futuro al Chelsea. “Ho ancora un anno di contratto ma, come sapete, nel calcio tutto e’ possibile – le sue parole in conferenza stampa a fronte delle voci sui candidati alla panchina dei Blues nella prossima stagione – Il calcio e’ questo, il nostro lavoro e’ molto difficile, ...

NOVELLO NOVELLI È MORTO / Addio al caratterista spalla di Francesco Nuti da Son Contento a Io amo Andrea : NOVELLO NOVELLI è MORTO, Addio al caratterista di Poggibonsi che è stato a lungo spalla di Francesco Nuti in film come Willy Signori e vengo da lontano e Il signore quindici palle.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 21:21:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - Kurtic “sContento” pensa all’addio : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta viene da una splendida vittoria sul campo del Napoli che ha garantito alla squadra di Gasperini la semifinale di Coppa Italia. Il club bergamasco nel frattempo è impegnato sul fronte mercato, andando prima a sfoltire la rosa per poi puntellarla con nuovi acquisti in programma. Ebbene, nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede la possibilità di una cessione di Kurtic, calciatore non più ...

Nuccio CiConte - addio al fondatore e caporedattore del Fatto Quotidiano : Ai giovani cronisti raccontava il giornalismo d’altri tempi. Quello di bottega. E che bottega. Nel suo caso le Botteghe erano quelle Oscure del Pci. Con tutta l’agitazione, l’ansia e la pressione che lavorare all’Unità comportava per un giovane pivello. Sapeva di romanticismo il suo racconto delle bombe in Yugoslavia, degli assedi e delle macchine condivise con altri strampalati cronisti, tra alcol, sigarette, ancora ...