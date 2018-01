Commissione banche | nella relazione Bankitalia e Consob inefficaci

Banche - l'intesa in Commissione sfuma sul finale : La relazione unitaria non trova l'accordo di tutti. Il presidente Pier Ferdinando Casini ne presenta una sua, contrari M5S, Forza Italia, Leu. La Lega pretende risarcimento per tutti i truffati

Commissione banche - niente relazione unitaria : ogni gruppo presenta suo testo. LeU : “In quello di Casini reticenze gravi” : La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario non produrrà al termine dei lavori una relazione unitaria per mancanza di accordo tra i gruppi. Le proposte unitarie emerse nei giorni scorsi, a partire dall’istituzione di una procura nazionale per i reati finanziari, non hanno retto al clima di campagna elettorale. La rottura è stata ufficializzata dopo la riunione dell’ufficio di presidenza. “Si è constatato che ...

Fumata nera dalla Commissione d'inchiesta sulle banche : non ci sarà una relazione unitaria : Non c'è accordo su una relazione unitaria della Commissione d'inchiesta sulle banche. È quanto è emerso al termine dell'ufficio di presidenza. La Commissione è convocata alle 12 e si procederà come previsto dal regolamento. L'ufficio di presidenza della Commissione ha deciso che, entro le ore 11, tutti i gruppi dovranno presentare le proprie relazioni.Nel documento che ci è stato consegnato "non ci sono ...

Commissione banche - difficile l'intesa sulla relazione unitaria. Ecco la prima bozza del documento : Domani scatta l'ora X per la Commissione Banche, e il Pd e il presidente Pier Ferdinando Casini si giocano tutto. L'intenzione di votare a larghissima maggioranza una relazione unitaria, che qualche giorno fa sembrava a portata di mano, oggi sembra sciogliersi come neve al sole. Almeno stando alle dichiarazioni della vigilia: nessuno scommette su un testo che sembra troppo "neutro" per accontentare i desiderata dei diversi gruppi. Non aiuta il ...

Commissione banche - vacilla l'intesa sulle regole salva-risparmio : vacilla la relazione unitaria della Commissione d'inchiesta sulle crisi bancarie. E vacilla, di riflesso, anche il pacchetto di norme da proporre al prossimo Parlamento, inclusa la Procura nazionale ...

Commissione banche - proporre non costa niente. Così i partiti puntano una bandierina per la campagna elettorale : La farsa della Commissione d’inchiesta sulle banche sta arrivando all’atto finale. Dopo tutte le polemiche dei mesi scorsi, le forze politiche hanno trovato un accordo sulla relazione conclusiva che consegnerà al prossimo parlamento alcune indicazioni di lavoro che – come recita la pubblicità di un noto aperitivo analcolico – sono “zero impegnative”. Siamo in piena campagna elettorale e “fare proposte” costa anche meno che fare ...

Il Pd presenta due relazioni sulla Commissione banche - LeU si tira fuori. Casini dovrà trovare la quadra tra 9 proposte : I 5 Stelle, invece, non rinunciano alla stoccata politica su governo e vigilanza. Il movimento, infatti, "ritiene opportuna la necessità di sottolineare che tali proposte non debbano costituire una ...