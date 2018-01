Come restituire un regalo acquistato su Amazon

: RT @GagliardoneS: L'IMPORTANTE ERA DISTRUGGERE IL CETO MEDIO! COLPIRE il poveraccio e magari sbatterlo sui giornali come PERICOLOSO EVASORE… - quintoprimo1 : RT @GagliardoneS: L'IMPORTANTE ERA DISTRUGGERE IL CETO MEDIO! COLPIRE il poveraccio e magari sbatterlo sui giornali come PERICOLOSO EVASORE… - GagliardoneS : RT @GagliardoneS: L'IMPORTANTE ERA DISTRUGGERE IL CETO MEDIO! COLPIRE il poveraccio e magari sbatterlo sui giornali come PERICOLOSO EVASORE… - patriziagatto3 : RT @GagliardoneS: L'IMPORTANTE ERA DISTRUGGERE IL CETO MEDIO! COLPIRE il poveraccio e magari sbatterlo sui giornali come PERICOLOSO EVASORE… - mariucciapedal1 : RT @GagliardoneS: L'IMPORTANTE ERA DISTRUGGERE IL CETO MEDIO! COLPIRE il poveraccio e magari sbatterlo sui giornali come PERICOLOSO EVASORE… - FmMosca : RT @GagliardoneS: L'IMPORTANTE ERA DISTRUGGERE IL CETO MEDIO! COLPIRE il poveraccio e magari sbatterlo sui giornali come PERICOLOSO EVASORE… -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Visitando il Centro resi online di, sarà possibileuno ricevuto, a prescindere dal fatto che questo sia stato contrassegnatoin fase di acquisto. Quindi che ti siano state regalate delle simpaticissime pantofole in tweed grigio, oppure un set di panni per la rimozione della polvere domestica, niente paura, ti basterà seguire questa semplice guida. Guida alla restituzione di unsuAccedi tramite browser al tuo accountoppure, se non ne possiedi uno, crealo. Clicca qui per accedere al Centro resi online e clicca su “Restituzione di un”. Inserisci nello spazio apposito il numero d’ordine contenente l’oggetto che vuoi. Il numero d’ordine è composto da 17 cifre e si trova sulla ricevuta di acquisto. Nel caso in cui tu non avessi a disposizione la ricevuta d’acquisto potrai semplicemente ...