Come essere esentati dal pagamento del canone RAI

Elezioni - gli scenari post-voto di Crozza : “5 stelle con Leu e Lega? Come essere indecisi tra il gorgonzola e il parapendio” : I possibili scenari politici che potrebbero delinearsi dopo le Elezioni al centro della nuova copertina di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, realizzata da Maurizio Crozza: “Berlusconi e Renzi è il nuovo ‘ego- sistema’, che potrebbe governare il Paese da marzo per i prossimi 5 secoli, a meno che non vincano i 5 stelle che però dovranno allearsi con qualcuno. Attualmente sono indecisi fra i Liberi e Uguali e la Lega, che a ...

Badanti e contratto - ecco Come deve essere l’assunzione e che diritti crea : I dati Censis sul lavoro domestico mettono in luce il fatto che ancora oggi il 50% dei lavoratori del settore, vengono tenuti senza un regolare contratto di lavoro. Dati che è facile ipotizzare come sottostimati perché tante sono le situazioni di lavoratori in nero che non vengono messi in luce statisticamente. Un fenomeno che i legislatori tentano di combattere da anni, con strumenti e norme che facilitano il compito di famiglie e lavoratori. ...

Samsung Galaxy X - ecco Come potrebbe essere nuovo dispositivo dell'azienda : Se dovessimo parlare di modelli X per quanto riguarda gli smartphone, il primo nome che un utente amante della tecnologia farebbe è l'iPhone X: merito del successo che il dispositivo ha raggiunto nei primi mesi dal lancio, quando in tre mesi dalla promozione sul mercato ha venduto decine di milioni di dispositivi. Da gennaio però abbiamo assistito ad un'involuzione commerciale, a tal punto che Apple potrebbe terminare la produzione e indirizzare ...

Indonesia - transgender arrestate per essere rieducate Come 'veri uomini' : Dodici transgender Indonesiane sono state arrestate ieri dalla polizia nella provincia di Aceh, e sono al momento sottoposte a un trattamento di "rieducazione" di tre giorni che mira a insegnare loro ...

Iwobi - Come avere la pelle nera ed essere leghista Video : In una campagna politica, in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, che non risparmia colpi di scena e promesse di dubbia credibilita', ecco un asso che potrebbe avere un peso notevole nella corsa al governo in favore della Lega Nord di [Video] Matteo Salvini. A coordinare il cosiddetto Dipartimento per la Sicurezza e l’immigrazione istituito da Salvini è infatti un uomo di colore. Gia', proprio un uomo di colore. A dimostrazione che in ...

Jaguar E-Pace - agile ed aggressiva Come una sportiva di razza e confortevole Come solo il giaguaro sa essere : FIGARI - Con la E-Pace arriva la 'seconda ondata' dell'assalto Jaguar al mondo dei veicoli a ruote alte. Un territorio che il brand inglese ha iniziato a esplorare solo due anni fa....

Iwobi - Come avere la pelle nera ed essere leghista : In una campagna politica, in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, che non risparmia colpi di scena e promesse di dubbia credibilità, ecco un asso che potrebbe avere un peso notevole nella corsa al governo in favore della Lega Nord di Matteo Salvini. A coordinare il cosiddetto Dipartimento per la Sicurezza e l’immigrazione istituito da Salvini è infatti un uomo di colore. Già, proprio un uomo di colore. A dimostrazione che in questi giorni ...

Ecco Microsoft Band 3 e Come sarebbe dovuta essere : Windows Central ha messo le proprie mani su un prototipo di Microsoft Band 3, device indossabile che il colosso di Redmond ha deciso di non lanciare sul mercato L'articolo Ecco Microsoft Band 3 e come sarebbe dovuta essere è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

[PS4]Come creare un pkg PS2 per essere utilizzato su PS4 con firmware 4.05 : Requisiti Un pc con windows Una PS4 con firmware 4.05 I file : ps2emu.rar Fake PKG Tools_v1.1.3.rar Guida Scaricare il file rar e scompattarlo sul desktop All’interno della cartella PKG PS2(può essere rinominata con qualsiasi nome) controllate che contiene le due cartelle come nell’immagine qui sotto: Carichiamo nella cartella ps2emu/image il file ISO di un qualsiasi gioco o app rinominandolo disc01.iso(nell’esempio ...

Che cos'è la malattia dei cervi zombie e Come potrebbe trasmettersi all'essere umano : una malattia prionica simile alla mucca pazza. Colpisce cervi, renne e alci e secondo gli esperti in futuro potrebbe infettare anche la nostra specie

Surface Phone : Come potrebbe essere CShell con Fuent Design - il sogno dei fan Windows 10 Mobile : Windows 10 Mobile è stato ormai abbandonato ma verrà presto sostituito da Windows Core OS che, grazie a CShell, sarà un sistema operativo completamente adattabile. Per questo motivo, come evidenziato in altre varie occasioni, l’interfaccia del futuro Surface Phone varierà in base alla sua modalità di utilizzo: quando è aperto un solo display la UI è quella da smartPhone, quando sono aperti tutti e due display è da tablet, mentre quando lo ...

'I social dovrebbero essere regolati Come le sigarette' - ha detto il capo di Saleforce : I social media sono come le sigarette, l'alcol o lo zucchero: una dipendenza e un rischio per la salute delle persone , e come tale dovrebbe essere trattati dai governi. A dirlo non è un vecchio ...

Dori Ghezzi e il film su De André : 'Ho un groppo in gola che non mi si scioglie. Non è scontato Come possa essere recepito questo film' - : Abbiamo tirato in ballo tanti di quei personaggi ' ha ammesso Dori attraverso un'intervista sul sito Spettacoli e Cultura. A riguardo del loro amore Dori ha spiegato: 'E'stato proprio un colpo di ...

Liliana Segre torna al binario 21 e racconta il suo viaggio verso Auschwitz : “Qui ho smesso di essere una bambina Come le altre” : “Il 5 settembre 1938 ho smesso di essere una bambina come le altre”. Parola di Liliana Segre, una delle poche testimoni ancora in vita della Shoah, appena nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un ‘segnale’ del Colle che ha scelto una sopravvissuta ai campi di sterminio come sua prima nomina, tra l’altro a una settimana dal Giorno della Memoria e nell’80esimo anniversario della promulgazione ...