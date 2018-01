CNH Industrial torna in utile nel 2017

CNH Industrial stima onere 125 milioni su conti 4° trimestre - effetto riforma USA : Teleborsa, - CNH Industrial prevede che il risultato netto per il quarto trimestre del 2017 includerà un onere non-cash fino a 125 milioni di dollari. E' quanto fa sapere la stessa società annunciando ...

Risultato positivo per CNH Industrial : Seduta vivace oggi per il leader globale nel settore dei capital goods , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette ...

CNH Industrial in picchiata a Piazza Affari : Affonda sul mercato il leader globale nel settore dei capital goods , che soffre con un calo del 2,03%. A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore di macchine movimento terra ...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Unicredit a +1 - 7% - CNH Industrial a +2 - 5% (12 gennaio 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi chiude una settimana in cui sta facendo registrare continui progressi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:59:00 GMT)

CNH Industrial - Iveco Defence ottiene commesse da Germania e Romania : (Teleborsa) - Iveco Defence Vehicles, marchio di CNH Industrial per i veicoli per la difesa e la protezione civile, ha annunciato due contratti firmati a dicembre 2017 . Il primo , spiega la società ...

