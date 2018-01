Clonazione? minaccia per il genere umano se non regolamentata

'È una minaccia per il futuro dell'uomo'. Sgreccia - presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita - contro la prima Clonazione di ... : Sono Zhong Zhong e Hua Hua, le prime due scimmie al mondo clonate con la tecnica della pecora Dolly. La loro nascita, avvenuta rispettivamente otto e sei settimane fa, è annunciata sulla rivista Cell ...

Clonazione - Vaticano : "Minaccia per futuro dell'uomo" : Una minaccia per il futuro dell'uomo ". Così il cardinale Elio Sgreccia , teologo e storico portavoce del Vaticano sui temi della bioetica, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, ...