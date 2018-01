Clonazione? minaccia per il genere umano se non regolamentata : Roma – Gli studenti dell’istituto tecnico agrario ‘Emilio Sereni’ di Roma, impegnati nel programma di alternanza scuola-lavoro nella redazione del portale diregiovani.it, hanno svolto un sondaggio... L'articolo Clonazione? minaccia per il genere umano se non regolamentata su Roma Daily News.