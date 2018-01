Clamoroso Ternana | esonerato Pochesci | ecco il possibile sostituto

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2018) Il goal di Montalto al 94′ ha permesso alladi raggiungere il pareggio con la Salernitana nel posticipo di Serie B, ma questo non è bastato a Sandrodi salvare la propria panchina. Al termine della gara infatti il presidente delle ‘Fere’, Sandro Ranucci’ ai microfoni di MEP Radio ha dichiarato: “Il misterè stato, non mi fate altre domande”. Per ilil club pensa a Mariani, ‘promosso’ dalle giovanili, che già avevaal Fondi. L'articoloilsembra essere il primo su CalcioWeb.