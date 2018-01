Ciclocross | Mondiali 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi X Lechner e Arzuffi | podio

: RT @bicitv: #Mondiali #Ciclocross: scelti gli #Azzurri per #Valkenburg - Caprivesi : RT @bicitv: #Mondiali #Ciclocross: scelti gli #Azzurri per #Valkenburg - Mondiali_ : RT @bicitv: #Mondiali #Ciclocross: scelti gli #Azzurri per #Valkenburg - bicitv : #Mondiali #Ciclocross: scelti gli #Azzurri per #Valkenburg - OA_Sport : I convocati dell'Italia per i Mondiali di ciclocross: donne a caccia di una medaglia - MrPigna91 : RT @Cicloweb_it: Italia, sono 21 i convocati per i Mondiali di Ciclocross di Valkenburg #Limburg2018 #WKCyclocross -

(Di martedì 30 gennaio 2018) Sabato e domenica a Valkenburg (Olanda) andranno in scena idi. Nella giornata odierna, la Federciclismo ha reso noti i nomi degli azzurri che prenderanno parte alla manifestazione: la spedizione azzurra sarà composta da 21 atleti che andranno a partecipare in tutte e cinque le gare che assegneranno medaglia. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono. UOMINI ELITE Bertolini Gioele Centro Sportivo Esercito Braidot Daniele C.S. Carabinieri Braidot Luca C.S. Carabinieri Fontana Marco Aurelio Bianchi Countervail Gli anni passano e l’impegno di Marco Aurelio Fontana durante l’inverno è andato via via scemando. In questa stagione, due sole apparizioni in Coppa del Mondo in cui è rimasto entrambe le volte appena fuori dalla top 30. Le maggiori speranze, dunque, ricadono su Gioele Bertolini, anche se è difficile chiedergli un piazzamento dao tra i ...