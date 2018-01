Ciclocross | Coppa del Mondo 2018 | ottimi segnali da Lechner per i Mondiali | bene anche

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2018 : Mathieu Van Der Poel non si batte! Nel femminile ottimo secondo posto di Eva Lechner - alle spalle di Sanne Cant : La Coppa del Mondo di Ciclocross si è chiusa oggi a Hoogerheide (Olanda), dove si è svolta la nona e ultima tappa stagionale. Ancora una volta abbiamo assistito al domino dei rispettivi vincitori delle classifiche generali, ovvero l’olandese Mathieu Van Der Poel e la belga Sanne Cant. Giornata positiva anche per l’Italia, che può esultare per il secondo posto dell’infinita Eva Lechner. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio quanto successo in ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2018 : Mathieu Van Der Poel vuole il settimo successo. L’Italia punta su Alice Maria Arzuffi e Eva Lechner : La Coppa del Mondo di Ciclocross arriva alla conclusione e l’ultima tappa stagionale si svolgerà domenica a Hoogerheide (Olanda). Un appuntamento chiave soprattutto in vista dei Mondiali, che si terranno a Valkenburg il 3 e 4 febbraio. Andiamo quindi ad analizzare cosa ci offrirà questo fine settimana di Ciclocross. Al maschile tutti i riflettori saranno puntati ancora una volta sull’olandese Mathieu Van Der Poel. Il campione europeo sta ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018 : Mathieu Van Der Poel domina anche a Nommay! Tra le donne successo della statunitense Keough - sesto posto per Arzuffi : A Nommay (Francia) arriva un altro successo di Mathieu Van Der Poel, che continua a dominare nella Coppa del Mondo di Ciclocross. L’olandese centra il sesto successo stagionale su otto tappe disputate e con una gara d’anticipo va a conquistare la classifica generale. Al secondo posto troviamo ancora il belga Wout Van Aert, che anche questa volta si deve arrendere alla superiorità del rivale. La gara è stata subito impostata a tutta dai due ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2018 : continua la sfida tra Van Der Poel e Van Aert. L’Italia punta su Eva Lechner - che vuole confermarsi sul podio : Siamo giunti all’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, che si svolgerà domenica a Nommay (Francia). Riflettori puntanti sulla gara maschile, dove ci aspettiamo un’altra avvincente sfida tra l’olandese Mathieu Van Der Poel e il belga Wout Van Aert. Il campione europeo guida con ampio margine la classifica generale grazie alle cinque vittorie ottenute fino ad ora. Se ad inizio stagione la sua superiorità sembrava netta, con ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Mathieu van der Poel domina a Heusden-Zolder! Lechner ancora sul podio! : Mathieu van der Poel torna a ruggire: nella classica tappa di Coppa del Mondo del 26 dicembre a Heusden-Zolder, il fenomeno olandese si è ripreso il Ciclocross in mano con una prestazione superlativa pur su un percorso non eccessivamente selettivo. Mathieu ha patito all’inizio il tentativo di attacco di Wout Van Aert, il suo avversario più temibile: la coppia è riuscita sin da subito a fare la differenza sugli altri e proprio da questa ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Santo Stefano si festeggia a Zolder : Il belga campione del Mondo, inoltre, sembra intenzionato a difendere la maglia di Campione del Mondo conquistato lo scorso anno e proprio in vista del Mondiale ha trovato la condizione. La prova di ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Santo Stefano si festeggia a Zolder : La Coppa del Mondo di Ciclocross non si ferma: domani, nonostante le festività, il massimo circuito UCI arriverà ad Heusden-Zolder, in Belgio, per la settima tappa (su nove) in programma per questa stagione. Con l’avvicinarsi delle ultime prove questa gara può essere se non decisiva, quantomeno molto indicativa per l’assegnazione della classifica generale. In campo maschile, si rinnova il duello tra Mathieu van der Poel e Wout Van ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : da Namur ottimi segnali da Eva Lechner per l’Italia : Si è disputata, nella giornata di ieri, la tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross. Il massimo circuito internazionale si è spostato in Belgio, in una località classica per la disciplina, quella di Namur. Sono arrivati segnali confortanti per la specialità in casa Italia, con un fantastico podio nella prova femminile agguantato da Eva Lechner. L’azzurra è apparsa davvero in forma in questo periodo della stagione. Anche nella gara di ieri ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : ottimo terzo posto per Eva Lechner! Vittoria a sorpresa di Evie Richards - nel maschile dominio di Wout Van Aert : L’Italia sale sul podio a Namur (Belgio), nella sesta tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, grazie ad un’intramontabile Eva Lechner. La bolzanina ha chiuso al terzo posto una gara che l’ha vista grande protagonista nella prima parte. Sfuma invece di un soffio il podio per Jakob Dorigoni, che è quinto tra gli Under 23. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dalla gara femminile dove Lechner è partita subito ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Wout Van Aert interrompe la striscia vincente di Mathieu van der Poel : A Zeven, in Germania, si è interrotto il dominio dell’olandese Mathieu van der Poel nella Coppa del Mondo di Ciclocross 2017-2018. Nella gara odierna, complice un problema meccanico occorso al leader della classifica, il successo è andato al suo grande avversario Wout Van Aert, che ha confermato la crescita e le buone sensazioni mostrate anche nelle ultime uscite. Quando van der Poel si è fermato, il belga campione del Mondo in carica ha ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : sabato si corre a Zeven - van der Poel per il pokerissimo : Quattro delle prime quattro, e la quinta nel mirino: Mathieu van der Poel per ora è l’autentico dominatore della stagione e della Coppa del Mondo di Ciclocross 2017-2018. L’olandese questo sabato sarà a Zeven, in Germania, come assoluto favorito della vigilia per la conquista della vittoria al termine di un periodo di forma straordinario. Il percorso, pur essendo piuttosto veloce, è mediamente impegnativo, con alcuni tratti in cui ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Mathieu van der Poel - è poker! Bertolini ottimo undicesimo : Non sbaglia mai: Mathieu van der Poel ha vinto la quarta tappa consecutiva nella Coppa del Mondo di Ciclocross 2017-2018. L’olandese si è imposto a Bogense, in Danimarca, inserendo le marce alte nella seconda parte della prova per andare ad imporsi in solitaria al termine di una gara disputatasi su un percorso spettacolare e caratterizzata da passaggi tecnici e impegnativi. Mathieu, sin dalle prime battute, ha dimostrato di avere qualcosa ...

Ciclocross - Coppa del mondo 2017-2018 : Sanne Cant vince a Bogense - Eva Lechner quarta : Una gara trascorsa tutta davanti sul difficile percorso di Bogense, in Danimarca. Sanne Cant ha vinto la prova femminile della quarta tappa della Coppa del mondo di Ciclocross 2017-2018 al termine di cinque giri su un tracciato fangoso e ricco di punti molto insidiosi in cui le atlete erano obbligate a scendere dalla bici. La campionessa del mondo in carica ha provato a fare la differenza sin dalla prima tornata, ma verso metà gara la britannica ...