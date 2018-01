Ciclismo | Chris Froome risponde al Corriere | “Completamente falso” Il britannico nega il

Ciclismo : patteggiamento per Chris Froome? Perderebbe Vuelta e bronzo Mondiale - ma al Giro d’Italia potrebbe esserci : Una vicenda infinita, sulla quale non è ancora stata fatta chiarezza. Il caso doping di Chris Froome all’ultima Vuelta di Spagna ha sconvolto il mondo del Ciclismo e ha, ovviamente, fatto parlare sia corridori che addetti ai lavori, spesso e volentieri contro il britannico del Team Sky, risultato positivo al Salbutamolo nella corsa a tappe iberica. In pochi giorni è cambiata l’ipotesi difensiva di Froome e dei suoi legali: scartata ...

Ciclismo - Chris Froome simulerà un Grande Giro per difendersi sul caso doping? Le ultime indiscrezioni : Ci sarebbe una nuova svolta nella strategia difensiva di Chris Froome per dimostrare la sua buona fede in merito all’alto quantitativo di salbutamolo presente nelle sue urine durante l’ultima Vuelta di Spagna. Lo scorso 7 settembre un controllo antidoping evidenziò un valore doppio rispetto al consentito e il britannico rischia una pesante squalifica: dovrà difendersi a Losanna e il Team Sky sta cercando la soluzione migliore per ...

Ciclismo - tutti contro Chris Froome? Gli organizzatori dei Grandi Giri vogliono una rapida risoluzione - Gianni Bugno lo difende : Chris Froome potrà correre nelle prossime settimane perché il salbutamolo, sostanza a cui è risultato positivo all’ultima Vuelta di Spagna, secondo la Wada è sostanza non specifica che può venire assunta anche per altri usi oltre al doping. Il gruppo si è letteralmente spaccato in due, le opinioni sono molteplici. Va detto che l’UCI e il Team Sky non hanno mai parlato in merito a questa vicenda e non lo faranno. La squadra del ...

Ciclismo - Caso Froome - Gianni Bugno difende Chris : 'ecco perchè è innocente' : Downs La positività di Chris Froome, nell'ultima edizione della Vuelta di Spagna, ha gelato il mondo del Ciclismo e tutti gli appassionati delle due ruote. Il capitano del Team Sky è stato trovato ...

Ciclismo - Chris Froome cambia idea. Non la disidratazione - ma il malfunzionamento renale come arma difensiva : Cambio di rotta nel team di legali, scienziati e ricercatori alle dipendenze del Team Sky e di Chris Froome. Secondo quanto riporta l’Equipe, è stata ormai scartata l’ipotesi della disidratazione come causa del livello eccessivo di salbutamolo (superiore del doppio rispetto al consentito) riscontrata nel corso della tappa dello scorso 7 settembre alla Vuelta, mentre l’opzione farmacocinetica, che avrebbe dovuto dimostrare come ...

Ciclismo - Chris Froome cambia idea. Non la disidratazione - ma il malfunzionamento renale come arma difensiva : Cambio di rotta nel team di legali, scienziati e ricercatori alle dipendenze del Team Sky e di Chris Froome. Secondo quanto riporta l’Equipe, è stata ormai scartata l’ipotesi della disidratazione come causa del livello eccessivo di salbutamolo (superiore del doppio rispetto al consentito) riscontrata nel corso della tappa dello scorso 7 settembre alla Vuelta, mentre l’opzione farmacocinetica, che avrebbe dovuto dimostrare come ...

FOTO Ciclismo - Chris Froome cade male in allenamento : escoriazioni al gomito e all’anca : Chris Froome sta continuando ad allenarsi a Johannesburg (Sudafrica). I ritmi del vincitore degli ultimi tre Tour de France sono davvero molto intensi, un modo per mantenersi impegnato in attesa della sentenza di Losanna sulla non negatività al salbutamolo. Il kenyano bianco è però caduto proprio in allenamento: ha battuto pesantemente la parte sinistra del corpo, escoriazioni evidenti sia al gomito che all’anca come dimostra la FOTO ...

Ciclismo - Chris Froome scatenato in allenamento : 39 ore - 1300km e 17000 metri di dislivello. Pronto per gareggiare - ma il caso doping… : Chris Froome prosegue i propri allenamenti a Johannesburg (Sudafrica) dove sta seguendo delle tabelle micidiali per rimettersi prontamente in forma ed essere al top in vista della stagione che incomincerà a breve. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France attende delle notizie da Losanna in merito alla non negatività al salbutamolo ma la sentenza sembra davvero lontana e c’è la concreta possibilità che il britannico possa tornare in ...

Ciclismo - Chris Froome in gara a inizio febbraio? Il piano del Team Sky - la tabella verso il Giro d’Italia. E la sentenza sul doping… : Chris Froome potrebbe tornare in gara il 14 febbraio alla Ruta del Sol o alla Volta Algarve. Questo era infatti il programma originario del britannico prima che venisse comunicata la non negatività al salbutamolo e, visto che il Team Sky non lo ha sospeso e considerando che la sentenza di Losanna potrebbe tardare ad arrivare, c’è la seria possibilità di vederlo in gara con una spada di Damocle sopra la sua testa. Come riporta la Gazzetta ...

Ciclismo - Dal caso Froome alla polemica Astana - Aru svela : 'Vinokourov non ha capito. Chris al Giro? Non sarebbe tollerabile che...' : Nel corso di un'intervista alla 'Stampa', Fabio Aru è tornato a parlare del caso Froome e del modo in cui si è lasciato con l'Astana Anno nuovo, vita nuova per Fabio Aru che, in questo 2018, proverà l'...

Ciclismo - Chris Froome deve difendersi : il dossier del Team Sky e i test previsti a Losanna. Possibile il debutto in gara a gennaio? I rischi della squalifica : Chris Froome attende la convocazione a Losanna per difendersi in merito alla non negatività al salbutamolo in occasione di un test antidoping eseguito durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il Team Sky è pronto per consegnare una memoria dettagliata alla Cycling Antidoping Foundation: il corposo fascicolo dovrebbe spiegare quanto è successo il 7 settembre 2017 quando nelle urine del vincitore del Tour de France vennero trovati 2000 ng/ml di ...

Ciclismo - Richie Porte sbotta contro Chris : 'ecco cosa penso sul caso Froome' : Richie Porte non usa mezzi termini nell'analizzare il caso doping che ha coinvolto Chris Froome LaPresse/Reuters Dopo un 2018 chiuso amaramente a causa di un infortunio al Tour de France, Richie Porte ...

Ciclismo - Greg Lemond su Chris Froome : “E’ il responsabile. Le sue scuse sono ridicole” : Non si è ovviamente ancora chiuso il discorso relativo alla positività di Chris Froome, che è stato pescato non negativo al Salbutamolo nell’ultima edizione della Vuelta. Ancora non è arrivato un verdetto sul caso, ma praticamente tutti gli addetti ai lavori e esperti del settore hanno commentato questa notizia sconvolgente per il mondo del Ciclismo. Oggi è toccato a Greg Lemond, ex corridore statunitense, vincitore di tre Tour de France e ...

Ciclismo - Lance Armstrong punge Chris Froome : “Anche se verrà assolto - la sua carriera sarà macchiata per sempre” : Lance Armstrong è intervenuto sul caso Froome. Il britannico, vincitore di quattro Tour de France negli ultimi cinque anni, è risultato positivo al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna e tra poco sarà giudicato: assoluzione o squalifica, con tanto di perdita a tavolino della corsa a tappe iberica e divieto di partecipare al Giro d’Italia 2018? Nel frattempo anche lo statunitense, squalificato a vita proprio per aver assunto ...