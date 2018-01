Choc a Napoli | carabiniere suicida in tribunale con un colpo di pistola

Choc a Napoli : carabiniere tenta il suicidio in tribunale con un colpo di pistola : Choc a Napoli: un maresciallo dei carabinieri in servizio presso il reparto servizi magistratura del tribunale di Napoli ha tentato il suicido al 29esimo piano della Torre A del palazzo di giustizia. ...

Cavallo al galoppo sulla Napoli-Salerno : il caso Choc nei pressi di Ercolano : Tra auto e camion in fila sulla Napoli-Salerno, nei pressi dello svincolo di Ercolano, spunta un Cavallo al galoppo sulla terza corsia. Una corsa forsennata e spaventata ripresa da un camionista di ...

Roma - Pallotta Choc : 'Nel Nord Italia i tifosi litigano meno. A Roma e Napoli invece...' : Pallotta ha partecipato stamattina al convegno 'Leaders in Sport - Meet Innovation e trattato anche il tema sicurezza con frasi che non sono piaciute a parte della tifoseria Romanista: ' Chi ha mai assistito ad una partita in Italia? Sapete com'è un derby tra ...

Napoli - Choc alla stazione centrale : uomo perde sangue e muore davanti a tutti : Un uomo di 55 anni oggi, intorno alle 15, si stava recando con sua moglie al binario 13 della stazione centrale di Napoli. Poco prima di giungere al suo treno, l'uomo ha iniziato a sanguinare dal naso ...

Arturo - 17enne accoltellato a Napoli/ Racconto Choc della madre : “Quando ho visto tutto quel sangue...” : Arturo, 17enne accoltellato a Napoli: il Racconto choc della madre a Chi l'ha visto. “Quando ho visto tutto quel sangue...”. Le ultime notizie sul ragazzo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 16:14:00 GMT)

Napoli - 'Che vi guardate?' e accoltellano due giovani : l'aggressione Choc al Vomero : Un 18enne e un 16enne di Napoli furono accoltellati alla coscia la sera del 17 dicembre poco dopo l'una di notte, in piazza Vanvitelli, al Vomero; il motivo uno sguardo di troppo rivolto a un gruppo ...

Napoli - morì in stazione senza soccorsi. Le telefonate Choc : “Pensa che sia morto? Allora non serve l’ambulanza” : Sono otto le telefonate effettuate al 118 da guardie giurate, agenti della Polizia Ferroviaria e un passante per chiedere di soccorrere il 42enne Marco D’Aniello, un uomo di Pompei malato di talassemia, che la sera del 3 agosto si accasciò sulla banchina del binario 14 della stazione Centrale di Napoli. L’ambulanza, come spiega questo servizio del TgLa7, arrivò dopo mezz’ora, quando era ormai troppo tardi: D’Aniello morì per emorragia. Oggi, a ...

Napoli - 12enne ferito a Capodanno. Il racconto Choc : 'Mio nipote Stefano è salvo per miracolo' : 'È stata una stesa intimidatoria. Una delle tante sfide che i tre boss del Rione Villa si lanciano da anni tra la gente e i bambini. Stefano è vivo per miracolo, la voglio pronunciare questa frase ...

Capodanno Choc a Napoli. Spari in aria - colpito un ragazzo di 12 anni. Ferito in auto un 51enne : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...