Chelsea | Conte si scopre | “Dzeko | Emerson e Giroud | vi dico tutto”

Conte - addio dal Chelsea senza sconti : ANSA, - LONDRA, 30 GEN - Con ogni probabilità non allenerà il Chelsea la prossima stagione, ma Antonio Conte non ha alcuna intenzione di dimettersi. Secondo li tabloid Sun il tecnico italiano - ormai ...

Chelsea - Conte pensa a Llorente : Dopo la fumata nera nella corsa al giallorosso Dzeko, il Chelsea è a caccia di un attaccante per acContentare Conte. Giroud, bomber dell'Arsenal, pare la prima scelta ma la trattativa non sarebbe ...

'Luis Enrique sarà il successore di Conte al Chelsea' : ROMA - Luis Enrique al Chelsea al posto di Conte . È questo, secondo quanto riporta in Inghilterra il Daily Mail, il progetto di Abramovich . A giugno scrivono i Tabloid, il tecnico italiano andrà via ...

Tensione Conte-Chelsea : 'Alleno quelli che ho' : Assicura di essere felice al Chelsea, ma la sua espressione mesta e rabbuiata non potrebbe essere più rivelatrice. Il futuro di Antonio Conte è lontanissimo da Londra. Resta solo da capire quando si ...

Dzeko-Chelsea - una ripicca del club nei confronti di Conte può far saltare tutto : i dettagli : Dzeko-Chelsea, GLI AGGIORNAMENTI – Edin Dzeko sta dimostrando di essere ancora totalmente concentrato sulla Roma. Il bosniaco questa mattina è stato il primo a varcare i cancelli di ‘Trigoria’: la voglia di allenarsi e di dare il massimo per il club giallorosso è rimasta intatta. Intato la trattativa per il suo trasferimento al Chelsea nelle ultime ore si è complicata notevolmente. L’ex City non vuole schiodarsi dalla sue ...

Chelsea - Conte ‘chiama’ Dzeko ed Emerson con messaggi alla società : “organico ristretto” : Continuano le lamentele di Antonio Conte per l’organico ristretto del suo Chelsea. Il tecnico leccese, dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup per mano dell’Arsenal, si è sfogato mandando messaggi alla società, ‘chiamando’ di fatto Dzeko ed Emerson: “Quando l’organico non è sufficientemente vasto devi giocare sempre con gli stessi giocatori, in questa stagione ho fatto molto turnover, anche perché sarebbe ...

Chelsea - Antonio Conte usa la Serie A come supermarket : sei acquisti : La tanto bistrattata e mediocre Serie A è il serbatoio da cui pescare per costruire una grande squadra di Premier. Con l'approdo di Dzeko (31) e Emerson Palmieri (23) che sembra ormai in dirittura d'...

Conte : la telefonata che ha convinto Dzeko a trasferirsi al Chelsea : ... secondo le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, in cui il tecnico ha espresso tutta la bontà del progetto tecnico che ruoterebbe intorno a Edin Dzeko , nel momento del suo approdo a ...

Dzeko-Chelsea - Conte glissa : "Non so nulla". Mascherano-Barcellona - è addio; Zarate-Fiorentina ritorno di fiamma?

Chelsea - Conte fa catenaccio su Dzeko : 'Non so nulla' : Ore decisive per lo sbarco di Edin Dzeko a Londra, ma Antonio Conte preferisce fare catenaccio e non si sbilancia. Alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa di Lega contro l'Arsenal, il ...