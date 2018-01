Chelsea | Conte conferma | “Dzeko resta alla Roma Emerson vicino”

Conte via dal Chelsea a fine anno : Antonio Conte potrebbe lasciare il Chelsea a giugno. I rapporti tra il tecnico italiano e il presidente dei Blues Roman Abramovic si sono infatti incrinati da diverso tempo e proprio per questo è ...

Chelsea - Conte si scopre : “Dzeko - Emerson e Giroud - vi dico tutto” : Il tecnico del Chelsea Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa delle mosse di mercato del club londinese, sbottonandosi abbondantemente in merito ai due romanisti trattati in questa sessione. “Dzeko? Non mi piace parlare di altri giocatori. E’ un calciatore della Roma e penso che continuerà ad esserlo. Emerson vicino? Sì. Il club ha deciso di prestare Kenedy e avevamo due opzioni: comprare un altro giocatore o andare avanti ...

Conte - addio dal Chelsea senza sconti : ANSA, - LONDRA, 30 GEN - Con ogni probabilità non allenerà il Chelsea la prossima stagione, ma Antonio Conte non ha alcuna intenzione di dimettersi. Secondo li tabloid Sun il tecnico italiano - ormai ...

Conte-Chelsea : niente dimissioni : Con ogni probabilità non allenerà il Chelsea la prossima stagione, ma Antonio Conte non ha alcuna intenzione di dimettersi. Secondo li tabloid Sun il tecnico italiano - ormai certo del divorzio dai ...

Chelsea - Conte pensa a Llorente : Dopo la fumata nera nella corsa al giallorosso Dzeko, il Chelsea è a caccia di un attaccante per acContentare Conte. Giroud, bomber dell'Arsenal, pare la prima scelta ma la trattativa non sarebbe ...

'Luis Enrique sarà il successore di Conte al Chelsea' : ROMA - Luis Enrique al Chelsea al posto di Conte . È questo, secondo quanto riporta in Inghilterra il Daily Mail, il progetto di Abramovich . A giugno scrivono i Tabloid, il tecnico italiano andrà via ...

Chelsea e Conte - storie tese. Luis Enrique il successore? : Le continue lamentele di Antonio Conte sul "braccino corto" del Chelsea sul mercato e sulla scarsa considerazione avuta dal club per quanto riguarda gli acquisti avrebbero fatto perdere la pazienza a ...

Tensione Conte-Chelsea : 'Alleno quelli che ho' : Assicura di essere felice al Chelsea, ma la sua espressione mesta e rabbuiata non potrebbe essere più rivelatrice. Il futuro di Antonio Conte è lontanissimo da Londra. Resta solo da capire quando si ...

Dzeko-Chelsea - una ripicca del club nei confronti di Conte può far saltare tutto : i dettagli : Dzeko-Chelsea, GLI AGGIORNAMENTI – Edin Dzeko sta dimostrando di essere ancora totalmente concentrato sulla Roma. Il bosniaco questa mattina è stato il primo a varcare i cancelli di ‘Trigoria’: la voglia di allenarsi e di dare il massimo per il club giallorosso è rimasta intatta. Intato la trattativa per il suo trasferimento al Chelsea nelle ultime ore si è complicata notevolmente. L’ex City non vuole schiodarsi dalla sue ...

Chelsea - Conte ‘chiama’ Dzeko ed Emerson con messaggi alla società : “organico ristretto” : Continuano le lamentele di Antonio Conte per l’organico ristretto del suo Chelsea. Il tecnico leccese, dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup per mano dell’Arsenal, si è sfogato mandando messaggi alla società, ‘chiamando’ di fatto Dzeko ed Emerson: “Quando l’organico non è sufficientemente vasto devi giocare sempre con gli stessi giocatori, in questa stagione ho fatto molto turnover, anche perché sarebbe ...

Chelsea - Conte si sfoga : 'Non decido io sul mercato' : LONDRA (Inghilterra) - Antonio Conte e il Chelsea appaiono sempre più lontani, condannati - almeno fino al termine della stagione - ad una convivenza forzata. Dopo l'eliminazione dalla Coppa di Lega, ...

Conte contro il Chelsea : 'Il mercato? Non posso decidere niente' : LONDRA - Antonio Conte e il Chelsea appaiono sempre più lontani, condannati - almeno fino al termine della stagione - ad una convivenza forzata. Dopo l'eliminazione dalla Coppa di Lega, il manager ...

Chelsea - Antonio Conte usa la Serie A come supermarket : sei acquisti : La tanto bistrattata e mediocre Serie A è il serbatoio da cui pescare per costruire una grande squadra di Premier. Con l'approdo di Dzeko (31) e Emerson Palmieri (23) che sembra ormai in dirittura d'...

Conte : la telefonata che ha convinto Dzeko a trasferirsi al Chelsea : ... secondo le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, in cui il tecnico ha espresso tutta la bontà del progetto tecnico che ruoterebbe intorno a Edin Dzeko , nel momento del suo approdo a ...