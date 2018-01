Cavie umane nei test dei gas di scarico : salta il primo manager | Ue : “Berlino agisca subito” : Cavie umane nei test dei gas di scarico : salta il primo manager | Ue: “Berlino agisca subito” “Siamo scioccati come chiunque altro dalle notizie” sull’utilizzo di Cavie umane ed animali per i test auto, ora “spetta alle autorità nazionali affrontare la questione”. Così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas dopo il nuovo scandalo nel […] L'articolo Cavie umane nei test dei gas di ...

