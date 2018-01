Cavie umane | l' Ue sotto choc Salta manager in Volkswagen

Test su Cavie umane - Ue : 'Siamo scioccati'. Sospeso manager Volkswagen | : Dopo le accuse della stampa , Sospeso Thomas Steg, responsabile del gruppo per la sostenibilità e le relazioni esterne. Bruxelles sugli esperimenti che sarebbero stati condotti anche su animali e ...

Cavie umane nei test sui gas di scarico - la Ue «sotto choc». E Volkswagen sospende Thomas Steg : Il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas: «Siamo scioccati dalle notizie» Intanto arrivano i primi effetti del caso: il manager VW era responsabile per la sostenibilità e la comunicazione: «Sospeso fino a quando non ci sarà chiarezza»

Test su Cavie umane - il ministro della Giustizia tedesco : “Test scioccanti” : “Quello che e’ stato riportato e’ scioccante. Chi ha dato il mandato per Test del genere deve aver completamente perso il senso della misura“: lo ha dichiarato il ministro della Giustizia tedesco, come si legge su “Passauer Neuer Presse”, in riferimento al caso dei Test sugli animali e sugli esseri umani eseguiti dalla societa’ di ricerca dei colossi dell’auto tedesca. “Abusare di persone e ...