Cassano | A Sarri preferisco Allegri E se Buffon lascia mi do all' ippica

Cassano su Sarri : “Fa due ore di tattica al giorno - è dura per i calciatori” : Antonio Cassano, attualmente svincolato e pronto per una nuova avventura in campo, è intervenuto durante il programma televisivo “Tiki Taka”: “Ho pianto due volte negli ultimi sei mesi, per l’addio di Totti e per la vittoria di ieri di Federer. Ieri ho visto il match dello svizzero ed ho sudato come neanche quando giocavo, sono […] L'articolo Cassano su Sarri: “Fa due ore di tattica al giorno, è dura per i ...