Canone Rai | scopriamo come e chi può ottenere l' esenzione

Canone Rai 2018 - COME NON PAGARE/ Entro domani 31 gennaio l’esenzione : istruzioni per chi ha più utenze : CANONE Rai 2018, COME non PAGARE in bolletta la tassa: domanda di esenzione Entro domani 31 gennaio, tutte le altre scadenze e COME inviare la domanda di esenzione(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:10:00 GMT)

Domani è l’ultimo giorno per chiedere l’esenzione dal pagamento del Canone RAI : Se non avete il televisore siete tra quelli che possono ancora chiedere di non pagare il canone: come compilare e inviare la domanda, e le altre cose da sapere The post Domani è l’ultimo giorno per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI appeared first on Il Post.

Canone Rai 2018 - come non pagare/ Domanda esenzione entro domani 31 gennaio : tutte le altre scadenze : Canone Rai 2018, come non pagare in bolletta la tassa: Domanda di esenzione entro domani 31 gennaio, tutte le altre scadenze e come inviare la Domanda di esenzione(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:58:00 GMT)

La tassa occulta sul Canone Rai : Il Focus di R&S Mediobanca sulle dinamiche del settore televisivo italiano attraverso l'analisi dei bilanci nell'arco temporale tra il 2012 e il 2016 presentato venerdì scorso dalla dottoressa Nadia Portioli ha richiamato la mia attenzione. Oltre ad apprendere i buoni risultati fatti registrare nel 2016 dai tre big del settore, mi sono soffermato con una certa curiosità sulle voci relative alla nostra televisione di Stato. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 gennaio : Renzi toglie il Canone Rai e Grasso le tasse universitarie - Di Maio offre il reddito di cittadinanza - Berlusconi la flat tax : il Sondaggio La campagna delle promesse elettorali a cui nessuno crede Il web gratuito? Abbocca solo il 4% . Solo l’abolizione della legge Fornero è ritenuta credibile da una buona parte degli elettori (42%) di Antonio Noto* Sicuro è morto di Marco Travaglio Salve, sono un elettore del Piemonte e sento dire che ci mancherà tanto Fassino, dirottato in Emilia. Tranquilli, non vedevamo l’ora di liberarcene, e massima solidarietà ai compagni ...

Canone Rai - tempo fino al 31 gennaio 2018 per presentare la domanda di esenzione : C’è tempo fino al 31 gennaio 2018 per i cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello di dichiarazione di non detenzione, disponibile online. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ...

Esenzione Canone Rai : come ottenerla in 4 mosse : Il 31 gennaio 2018 scade il termine ultimo per effettuare la richiesta di Esenzione del canone RAI per la durata …

Canone Rai - ultimi giorni per evitare di pagare nel 2018 : Ancora poco tempo a disposizione per inviare la dichiarazione per evitare di pagare i 90 euro di Canone dobvuti per il 2018. L'autocertificazione di non possesso ha infatti scadenza annuale, e chi ...

Bollo auto - Redditi e Canone Rai : le scadenze di Gennaio : Dichiarazioni Redditi tardive, Bollo auto, superBollo e Canone Rai sono le scadenze previste per la fine del mese di Gennaio. Vediamo nel dettaglio cosa fare per rispettare le scadenze. Ravvedimento operoso Scade il 29 Gennaio il termine per il ravvedimento operoso da parte dei contribuenti per presentare le dichiarazioni tardive relative all’anno d’imposta 2016. Le dichiarazioni interessate sono modello Redditi Pf 2017, modello Redditi Sp ...

Canone Rai - la scadenza si avvicina : come pagarlo con modello F24 : Per gli utenti che non pagano il Canone Rai nella bolletta elettrica, si avvicina la scadenza del 31 gennaio 2018 entro cui dovranno effettuare il pagamento con il modello...

Rai regina dei ricavi : è l'effetto Canone in bolletta : Grazie agli introiti derivanti dal canone in bolletta, la Rai è regina dei ricavi nel panorama televisivo italiano, scalzando, seppur di poco, Sky Italia. Il primato si riferisce al 2016 e dura però un...

I conti in tasca alle TV : il Canone spinge la Rai - da Sky i maggiori investimenti : Dal Focus di R&S Mediobanca sul settore televisivo emerge che, considerando anche la Spagna, Mediaset è il primo gruppo per ricavi. L'articolo I conti in tasca alle TV: il canone spinge la Rai, da Sky i maggiori investimenti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tv - R&S Mediobanca : nel 2016 Rai regina ricavi - effetto Canone : Milano, 25 gen. (askanews) Nel 2016 Rai regina dei ricavi nel panorama televisivo italiano, scalzando, seppur di poco, Sky Italia, grazie ai maggiori introiti derivanti dal canone in bolletta. Il ...

Canone Rai - nuove regole per la trasmissione dei dati : Canone Rai: dall'Agenzia delle Entrate arrivano le nuove specifiche tecniche per l'invio dei dati. I cambiamenti sono relativi all'invio della comunicazione di conferma...