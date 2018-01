CALL OF DUTY | WWII THE RESISTANCE disponibile per il download su PS4

CALL of Duty WWII : il primo DLC The Resistance è disponibile da oggi : Activision ha reso disponibile oggi The Resistance, il primo DLC per Call of Duty WWII che aggiungerà numerosi contenuti al titolo sviluppato da Sledgehammer Games.L'espansione The Resistance include tre nuove mappe multiplayer e la nuovissima missione della modalità Guerra, ideata proprio per riflettere e ricreare lo spirito di chi ha combattuto per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco quali saranno le nuove mappe aggiunte con il ...

CALL of Duty WW2 The Resistance in uscita su PS4 oggi 30 gennaio : trailer e dettagli : Grandi novità in arrivo per gli appassionati di Call of Duty WW2. Da oggi, martedì 30 gennaio, è disponibile il primo DLC The Resistence che è stato anticipato da un trailer live action di oltre due minuti. Il nuovo DLC arriverà in esclusiva solo su PlayStation 4, prossimamente sarà disponibile anche su PC e Xbox One. L’aggiornamento permette ai possessori del gioco di avere tre nuove mappe multiplayer ambientate nei luoghi simbolo della ...

CALL of Duty WWII : diffuso l'esilarante live action trailer per il DLC The Resistance : Activision ha da poco diffuso sui canali ufficiali di Call of Duty un divertente live action trailer per The Resistance, primo DLC di Call of Duty WWII, atteso per domani 30 gennaio 2018.Il DLC, che introduce numerose nuove mappe sia per il multigiocatore classico che per la modalità Nazi Zombie, sarà esclusiva temporale di 30 giorni per PS4 e gratuita per tutti i possessori del season pass.Il live action trailer che potete ammirare all'interno ...

CALL of Duty : WWII - The Resistance : ecco il trailer ufficiale : Il 30 gennaio arriva CoD: WWII "Call of Duty: WWII - The Resistance".Potremo combattere per la libertà nelle tre nuove mappe multiplayer ambientate in luoghi iconici della Seconda Guerra Mondiale, nella nuova missione della modalità Guerra e nell'ultimo terrificante capitolo di Nazi Zombie. Lotteremo per le strade di Parigi in Occupation, scopriremo la Tana del Lupo in Valkyrie, e attraverseremo la città di Praga in Anthropoid. Dovremo liberare ...

CALL of Duty World League : un'infografica per mostrarci i dettagli della CWL Open : Activision ha deciso di condividere un'infografica dedicata alla CWL Open e in particolare alle notevolissime imprese del team Kaliber, veri e propri dominatori di questo evento.Il team Kaliber ha vinto una tappa dietro l'altra della CWL Open - prima a Dallas, lo scorso dicembre, e poi a New Orleans, all'inizio di questo mese. Riuscirà a continuare con il suo gioco stellare durante la Fase 1 della CWL Pro League? Date un'occhiata alle ...

CALL of Duty WW2 : parte oggi l'evento gratuito "The Resistance" : Ottime notizie per tutti i giocatori di Call of Duty WW2, infatti da oggi è disponibile l'evento gratuito "The Resistance", del quale già vi abbiamo mostrato il trailer poco tempo fa.Come segnala USGamer, questo community event sarà disponibile fino al 27 febbraio, fino a questa data i giocatori di Call of Duty WW2 potranno ottenere doppi punti XP in modalità di gioco inedite e unirsi alla nuova Divisione Resistenza, la quale sarà formata da ...

Disponibile patch 1.09 per CALL of Duty WW2 ed evento gratuito Resistenza - i dettagli : Call of Duty WW2 si aggiorna con la patch 1.09 e l'avvio del Community Event chiamato Resistenza, in vista dell'uscita del primo DLC. Parliamo prima della patch: migliora innanzitutto la velocità del recupero di energia, rimosso lo shock che deriva dalle esplosioni generate dai compagni e aggiunge Winter Carentan alla mappa principale e corregge oltre 50 bug del gioco nella modalità multiplayer, inclusi i continui crash nei vari scenari. Le note ...

CALL of Duty World League : inizia oggi lo Stage 1 della CWL Pro League : Tutti i match saranno trasmessi in streaming ogni settimana, martedì, mercoledì e giovedì, su MLG.com/CallofDuty .

CALL of Duty : WWII è ancora una volta il titolo più venduto in UK : Mentre pochi giorni fa vi riportavamo il trailer ufficiale dell'evento The Resistance di Call Of Duty: WWII, ecco che oggi lo sparatutto targato Sledgehammer Games torna protagonista con i recenti dati di vendita relativi al mercato del Regno Unito.Come segnala MCV, scopriamo che nell'ultima settimana Call Of Duty: WWII conquista nuovamente la prima posizione nella classifica UK. Il titolo, quindi, si conferma per la decima volta il più venduto ...

CALL of Duty : WWII - The Resistance - ecco il trailer ufficiale dell'evento : La Resistenza è alla ricerca di nuove reclute. Preparatevi per il primo DLC di Call of Duty: WWII - "The Resistance", con un nuovo evento di gioco gratuito a partire dal 23 gennaio, che includerà: la nuova Divisione Resistenza, più armi gratuite, il ritorno della modalità "Demolizione", il nuovo equipaggiamento Resistenza, le playlist con PE doppi e altro ancora.Il trailer esclusivo è visualizzabili qui di seguito.Read more…

Nel mercato USA PS4 è la console più venduta del 2017. Il gioco più venduto? CALL of Duty : WWII : Come vi abbiamo già riportato, Switch è la console più venduta negli USA durante il mese di dicembre (Xbox One al secondo posto e PS4 al terzo) ma quali sono i leader nelle vendite, per quanto riguarda hardware e software, in tutto il 2017?NPD ha rivelato i dati riguardanti gli USA annunciando il gioco e la console più venduti del 2017. Per quanto riguarda i giochi, ad avere la meglio è Call of Duty: WWII, un classico per la classifica dedicata ...

CALL of Duty World League : il team Kaliber è campione : La CWL Open di New Orleans, presentata da PlayStation®4, si conclude con il team Kaliber ad aggiudicarsi il primo premio dopo un torneo altamente competitivo di Call of Duty®: WWII. I team Luminosity Gaming, Rise Nation e Red Reserve si sono classificati nelle prime quattro posizioni al termine della competizione della durata di tre giorni che si è svolta presso il Centro Congressi Ernest N. Morial di New Orleans.Il team Kaliber si è aggiudicato ...

Guerra ai cheater di CALL of Duty WW2 - cosa succederà alle classifiche : I cheater e in generale chi bara nei giochi multiplayer online non sono di certo novità, quindi non sorprende che ci siano anche in Call of Duty WW2. Li chiamano "Boosters" e sono quegli account che barano, con l'obiettivo di salire sempre nelle classifiche online col minimo sforzo o lavoro. Insomma non hanno alcuna abilità, ma barano per arrivare primi. Una situazione odiosa che Sledgehammer Games ha detto di voler risolvere con futuri ...

CALL of Duty World League : la prossima tappa è New Orleans : Activision ha annunciato tramite un comunicato stampa che la prossima tappa della Call of Duty World League si svolgerà nello stato americano della Louisiana, con il Call of Duty World League Open di New Orleans.L'evento, il secondo della stagione, vedrà affrontarsi numerosi team provenienti da Nord America, Europa e regione Asia-Pacifica che si contenderanno il montepremi di $200.000, che è solo una parte del premio complessivo stagionale da ...