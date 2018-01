Calciomercato Verona | su Pazzini pressing del Levante

Calciomercato Verona - ufficiale : Zuculini al River : Verona - Bruno Zuculini non è più un tesserato dell' Hellas Verona . Il club veneto, infatti, ha ceduto ufficialmente , a titolo definitivo, il cartellino del centrocampista al River Plate . In ...

Calciomercato Verona - ufficiale : Zuculini torna in Argentina : Verona - Bruno Zuculini saluta l' Hellas Verona . Il club veneto, infatti, ha ceduto ufficialmente , a titolo definitivo, il cartellino del centrocampista al River Plate . In Argentina Zuculini ha ...

Calciomercato Verona - contatti con il Bologna : occhi su Krafth : Calciomercato Verona – Ultimi giorni di Calciomercato in casa Verona, si prova a chiudere per qualche innesto per il tecnico Pecchia. La squadra ha ritrovato grande fiducia dopo il successo in trasferta contro la Fiorentina ed adesso prova a svoltare anche sul mercato. Nelle ultime ore trattativa con il Bologna, nel mirino è finito Krafth, terzino che può dare una grande mano al tecnico Pecchia. Il club rossoblu è pronto a lasciare partire ...

Calciomercato Verona - definita la cessione di Zuculini al River Plate : Calciomercato Verona – Il Verona è reduce dall’entusiasmante successo in trasferta nella 22^ giornata del campionato di Serie A, vittoria che rilancia in chiave salvezza la squadra di Pecchia. Nel frattempo nelle ultime ore definita una cessione, sono infatti in corso le visite mediche di Bruno Zuculini con il River Plate, subito dopo la firma del contratto. Il centrocampista lascia quindi il Verona ed il campionato di Serie A, ...

Calciomercato - Rigoni in uscita dal Genoa : Verona e Cagliari pronte a sfidarsi : Gli ultimi giorni di Calciomercato potrebbero regalarci ancora dei movimenti interessanti. Tra i giocatori che sono in odore di cambiare maglia figura Luca Rigoni del Genoa. Il centrocampista dopo un’ottima passata stagione fatica a trovare spazio quest’anno nello scacchiere rossoblù e per questo potrebbe lasciare il ‘Grifone’ entro il 31 gennaio. Verona e Cagliari sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse per ...

Calciomercato Verona - quasi deciso il futuro di Pazzini : ecco la probabile destinazione : Calciomercato Verona – Situazione delicatissima in casa Verona, la squadra di Pecchia è reduce dalla pesantissima sconfitta davanti al pubblico contro il Crotone nello scontro salvezza, il tecnico è sempre più in bilico ma ha ancora la fiducia della società per la prossima partita. Si pensa al mercato e si sta per definire una trattativa in uscita, si tratta della probabile cessione dell’attaccante Pazzini. Nelle ultime ore pressing ...

Politano al Napoli? / Calciomercato news - il Sassuolo ha già trovato l'erede : arriva Verde dal Verona? : Politano al Napoli? Calciomercato news: il Sassuolo sta per cedere di fronte alla corte degli azzurri anche perché il calciatore vuole partire. Chiesto in cambio il prestito di Ounas.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:41:00 GMT)

Calciomercato - Verona in ritiro senza Pazzini. Segnale d'addio? : Verona - Se non è un chiaro Segnale d'addio, poco ci manca. Fabio Pecchia ha depennato il capitano Giampaolo Pazzini dalla lista dei convocati per il ritiro punitivo che il Verona inizierà domattina a ...

Calciomercato - affari Genoa-Verona : tanti calciatori pronti a cambiare maglia : Ultimi giorni di Calciomercato, in particolar modo due squadre molto attive sono Genoa e Verona, tanti affari pronti ad essere chiusi. Il club del presidente Preziosi ha chiuso per una doppia trattativa in entrata, si tratta di Bessa e Caracciolo che saranno presto agli ordini dell’allenatore Ballardini mentre secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe fare percorso inverso invece il centrocampista Rigoni. Ma non ...

Calciomercato Genoa - non solo Bessa : doppio innesto dal Verona : 1/15 LaPresse/ Valter Parisotto ...

Calciomercato Verona - ufficiale : Vukovic arriva in prestito : Verona - Nuovo arrivo per il Verona, che ha ufficializzato l'arrivo di Jagos Vukovic. Difensore classe 1988, il serbo arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'Olympiacos. Questo il ...

Calciomercato Verona - Vukovic in prestito dall'Olympiacos : Verona - Jagos Vukovic è un nuovo giocatore del Verona . Difensore classe 1988, il serbo arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall' Olympiacos . Questo il comunicato del club scaligero: "...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 22 gennaio in DIRETTA : Nainggolan resta a Roma - ore calde per il Verona : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, domenica 21 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Verona - ecco il rinforzo per Pecchia : arriva Vukovic : Calciomercato Verona – Missione salvezza per il Verona, la squadra di Pecchia si prepara a tornare in campo dopo la lunga pausa, adesso fondamentale scontro per la salvezza contro il Crotone. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, importante soluzione nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è molto vicino Jagos Vukovic, classe 1988, nazionale serbo, difensore centrale mancino attualmente in forza ...