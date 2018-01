Calciomercato | tre nomi per la trequarti del Lecce | diverse trattative in C

DZEKO ED EMERSON VIA DALLA ROMA? / Calciomercato - sfuma il bosniaco al Chelsea - mentre il terzino... : DZEKO ed EMERSON via DALLA ROMA? Calciomercato news: si complica l'affare che doveva portare il bosniaco al Chelsea, mentre si continua a trattare per il terzino brasiliano ex Palermo.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Calciomercato - il valzer dei centrocampisti è clamoroso : intreccio “caldissimo” : Calciomercato che entra nel vivo con le ultime tre giornate che serviranno ai club di Serie A per puntellare le rispettive rose. Sul piatto nelle ultime ore c’è un intreccio legato ai centrocampisti che potrebbe toccare diversi club. Si tratta di un effetto domino davvero clamoroso che parte tutto dal caso Giaccherini. Il calciatore del Napoli è conteso da Chievo Verona e Sampdoria, e se nelle prossime ore i doriani dovessero spuntarla si ...

Calciomercato Lecce - martedì firma il trequartista : ecco le due mosse di Meluso Video : Il Lecce [Video] è pronto agli ultimi due affari di #Calciomercato. A meno di clamorose sorprese, ci sara' un colpo in entrata e una cessione. Ma andiamo per gradi: il #Lecce nell'ultima settimana ha ufficializzato l'acquisto di Andrea Saraniti, il quale nella prima stagione ha giocato con la maglia della Virtus Francavilla, realizzando nove reti e arrivando al primo gradino della classifica marcatori della #Serie C. Il Lecce punta a trovare ...

Calciomercato Lecce - martedì firma il trequartista : ecco le due mosse di Meluso : Il Lecce è pronto agli ultimi due affari di Calciomercato. A meno di clamorose sorprese, ci sarà un colpo in entrata e una cessione. Ma andiamo per gradi: il Lecce nell'ultima settimana ha ufficializzato l'acquisto di Andrea Saraniti, il quale nella prima stagione ha giocato con la maglia della Virtus Francavilla, realizzando nove reti e arrivando al primo gradino della classifica marcatori della serie C. Il Lecce punta a trovare adesso il tanto ...

Calciomercato : la Juve potrebbe strappare il giocatore a Milan e Inter Video : Il Calciomercato della Juventus fino ad ora non ha regalato grandi emozioni ai tifosi bianconeri: la squadra guidata da Massimiliano Allegri nell’ultimo periodo ha avuto molti giocatori fuori tra infortuni e fastidi fisici, ma la profondita' di rosa del club torinese va ad ovviare facilmente a queste assenze offrendo sempre all’allenatore alternative valide ai titolari. Anche per questo il mercato è rimasto praticamente fermo, almeno fino ad ...

Calciomercato Lazio - Lotito a cena con Mendes : dal riscatto di Nani a tre nuovi nomi sul piatto : Calciomercato Lazio – In occasione del match vinto dalla Lazio con l’Udinese, in tribuna all’Olimpico era presente anche il noto procuratore Jorge Mendes. L’agente portoghese di Cristiano Ronaldo e Mourinho, tra gli altri, ha assistito alla gara dopidichè insieme a Lotito e Tare ha cenato in un ristorante romano. Tra le parti ci sono ottimi rapporti, molte le operazioni negli ultimi due anni: da Wallace a Pedro Neto e ...

Calciomercato Milan - tre nomi in uscita : Calciomercato Milan, Zanellato, Gustavo Gomez e Paletta ai saluti? Si fanno frenetiche le ultime ore in casa Milan di Calciomercato , specialmente in uscita. Il Milan infatti sta cercando una sistemazione per il giovane Zanellato, e i due centrali Gomez e Paletta, finiti ai margini del progetto. Su Zanellato, si è aperta la pista Crotone, Zenga è un suo estimatore e la strada sembra essere tutta in discesa. Il Crotone chiede un diritto di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Calciomercato Genoa - tre acquisti per Ballardini : due contratti depositati ed un colpo a centrocampo : 1/11 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Calciomercato Milan/ News - Sconcerti : a Conte potrebbe interessare il progetto rossonero (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il noto giornalista Mario Sconcerti, ha parlato del futuro della panchina meneghina, facendo il nome di Conte(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:34:00 GMT)

Carrasco alla Roma?/ Calciomercato - lo stesso belga potrebbe spingere per la cessione? : Calciomercato, Carrasco alla Roma? Monchi segue l'esterno belga dell'Atletico Madrid: lo stesso belga potrebbe spingere per la cessione in direzione Trigoria?.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:03:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - per Han ballano tre milioni di euro : si stringe (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la Vecchia Signora punta a chiudere a breve l’operazione con il Cagliari per il gioiello coreano Han(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:47:00 GMT)

Calciomercato Bologna - ufficiale il prestito di Taider al Montreal : Bologna - Saphir Taider passa al Montreal Impact a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2019. Lo ha comunicato il Bologna attraverso il seguente comunicato: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ...

Calciomercato Bologna - Taider al Montreal : ora è ufficiale : Bologna - Saphir Taider passa al Montreal Impact a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2019. Lo ha comunicato il Bologna attraverso il seguente comunicato: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ...