Calciomercato Sassuolo | da Politano al Napoli allo scambio Babacar-Falcinelli | parla

Calciomercato Napoli - aumentata offerta al Sassuolo per Politano : ma non c'è ancora accordo : Il Napoli non molla, ma se la presa solo qualche ora fa sembrava ben salda tra le mani di Giuntoli adesso l'intensità della stretta appare molto meno ferma. L'obiettivo, non più una sorpresa, è sempre ...

Calciomercato Benevento : nuovo nome per la difesa - scambio di portieri con il Sassuolo se salta Puggioni : Calciomercato Benevento – Manca sempre meno alla fine della sessione invernale del Calciomercato. Il Benevento è alla ricerca di nuovi rinforzi last minute per continuare a credere in una miracolosa salvezza. Il club campano, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sta pensando ad una doppia trattativa: la prima riguarda il difensore classe 1992 Alin Tosca del Betis Siviglia, la seconda invece è subordinata al mancato arrivo ...

Calciomercato Napoli - operazione Politano : la contropartita al Sassuolo arriva dalla Sampdoria : Calciomercato Napoli – Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A davanti alla Juventus, ultime ore di Calciomercato alla ricerca dell’attaccante da regalare al tecnico Maurizio Sarri. Il nome individuato dalla dirigenza dopo il no di Verdi è quello di Politano del Sassuolo, il calciatore spinge per il trasferimento azzurro mentre il club neroverde per lasciarlo partire deve trovare il giusto sostituto. Secondo quanto ...

Calciomercato Napoli - accordo con Politano. Incontro decisivo con il Sassuolo : Il Napoli non molla la presa per Matteo Politano, profilo individuato da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per rinforzare il reparto offensivo di Maurizio Sarri. L'intesa contrattuale tra il ...

Calciomercato - il Sassuolo ci prova : sondato Babacar : Sassuolo - Il Sassuolo , tra i suoi sondaggi ne ha effettuato uno anche per Khouma el Babacar, attaccante che nella Fiorentina fa il vice-Simeone. E' una possibilità. La Cremonese ha chiesto il ...

Calciomercato Napoli - prima offerta per Politano. Ma il Sassuolo vuole di più : Napoli-Politano: comincia la trattativa. A pochi giorni dalla chiusura del Calciomercato, gli azzurri sono pronti a fare sul serio per portare a casa il sì del Sassuolo per l'esterno classe 1993. ...

Calciomercato Sassuolo - Carnevali : "Politano? Vuole andare al Napoli" : REGGIO EMILIA - " Politano ? Vuole andare al Napoli " . Così, ai microfoni di Sky prima di Sassuolo-Atalanta, l'amministratore delegato del Sassuolo , Giovanni Carnevali . Sull'attaccante classe 1993 ...