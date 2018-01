Calciomercato Sampdoria | l’annuncio di Ferrero poi spaventa sul futuro di Giampaolo

Calciomercato Napoli - operazione Politano : la contropartita al Sassuolo arriva dalla Sampdoria : Calciomercato Napoli – Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A davanti alla Juventus, ultime ore di Calciomercato alla ricerca dell’attaccante da regalare al tecnico Maurizio Sarri. Il nome individuato dalla dirigenza dopo il no di Verdi è quello di Politano del Sassuolo, il calciatore spinge per il trasferimento azzurro mentre il club neroverde per lasciarlo partire deve trovare il giusto sostituto. Secondo quanto ...

Calciomercato Sampdoria - lavori in corso per la difesa : un colpo per gennaio e uno per giugno : Calciomercato Sampdoria – Il Calciomercato invernale si avvicina alla conclusione. Ultimi due giorni di trattative con le squadre che cercheranno di completare le proprie rose con qualche colpo last minute. La Sampdoria ha dichiarato chiuso il suo mercato sia in entrata sia in uscita. I blucerchiati, in realtà, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, potrebbero rinforzare il reparto arretrato con Fabian Balbuena, ...

Calciomercato Sampdoria - super tentativo per giugno : la dirigenza prova ad anticipare i tempi : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dall’entusiasmante successo nella gara di campionato contro la Roma, la stagione per gli uomini di Giampaolo può considerarsi veramente importante. In attesa della nuova giornata ultime ore di Calciomercato, difficile aspettarsi mosse importanti da parte del club, discorso diverso per giugno. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’obiettivo è Taison, calciatore ...

Calciomercato Sampdoria - da Giaccherini al futuro di Caprari : gli aggiornamenti : Calciomercato Sampdoria – Quattro punti nella doppia sfida ravvicinata con la Roma sono un bottino ottimo per la Sampdoria che con il blitz dell’Olimpico si è portata a quota 37 punti, a solo 4 punti proprio dai giallorossi che attualmente occupano il quinto posto in classifica. L’assenza dell’infortunato Praet non si è fatta sentire, con Barreto che è risultato uno dei migliori in campo. Per questo motivo i blucerchiati, ...

Calciomercato Sampdoria - trattativa avviata con il Bari : le ultime : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria nell’ultimo match di giornata ha fatto la voce grossa sul campo della Roma, importante prestazione per la squadra di Giampaolo che adesso pensa in grande per la seconda parte di stagione. Ultimi giorni di Calciomercato con l’intenzione di concludere qualche trattativa, ipotesi Giaccherini, su questo senso dichiarazioni discordanti di Ferrero e Osti. Ai dettagli la trattativa con il Bari ...

Calciomercato Sampdoria - parla Ferrero : “arriva Giaccherini? Ecco la verità” ma Osti lo smentisce : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Roma, la squadra di Giampaolo sta disputando una stagione veramente importante. Si pensa al mercato e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni importanti da parte di Ferrero ai microfoni di Premium Sport: “Sto benissimo, a prescindere da questa sofferenza. Chi la fa l’aspetti: ci hanno beffati una volta ma alla seconda ce ...

Calciomercato Sampdoria - clamoroso inserimento per Giaccherini : Calciomercato Sampdoria – Sembrava fatta per il trasferimento al Chievo ma nella ultime ore novità clamorose sul futuro dell’attaccante del Napoli Emanuele Giaccherini. Secondo quanto riporta Sky Sport la Sampdoria ha effettuato un sondaggio per il calciatore azzurro, problemi in casa blucerchiata per l’infortunio di Praet, Giaccherini anche con caratteristiche diverse potrebbe risultare una nuova soluzione in entrata per la ...

Calciomercato Sampdoria - l’annuncio di Osti : importanti indicazioni : Calciomercato Sampdoria – Dopo la netta vittoria sulla Fiorentina, la Sampdoria ospita la Roma per la gara valida come recupero della 3^ giornata di Serie A, non disputata lo scorso 9 settembre per il violento nubifragiò che colpì Genova. Nell’immediato pre-partita, il ds blucerchiato, Carlo Osti, ha fatto un breve punto sul mercato ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Non ci muoveremo sul mercato di gennaio, ma siamo ...

Calciomercato Sampdoria - idea Lirola per la fascia : GENOVA - La Sampdoria di Giampaolo ha messo nel mirino Pol Lirola . Il terzino spagnolo è di proprietà della Juventus , ma sta giocando in prestito nel Sassuolo di Iachini. Per il club di Ferrero può ...

Calciomercato Sampdoria - operazione in uscita : vicino il presito di Capezzi al Leganes : Calciomercato Sampdoria – Tra i giocatori che hanno trovato poco spazio sin qui nelle file della Sampdoria figura Leonardo Capezzi. Solo tre le presenze collezionate con la maglia blucerchiati fino a questo momento. Per questo motivo la dirigenza doriana starebbe pensando di cedere in prestito il centrocampista classe ’95 per fargli trovare maggior continuità per tornare da protagonista un domani in Serie A. Come riportato dalla ...

Calciomercato Sampdoria - possibile approdo di Bessa : la situazione : Calciomercato Sampdoria, assalto a Bessa. Il centrocampista del Verona piace eccome a Giampaolo che vorrebbe portarlo alla sua corte già dal mese di gennaio. Queste le ultime indiscrezioni che vengono riportate dalla Gazzetta dello sport. La rosea parla di un duello con il Bologna che vede però nettamente favoriti i doriani nella corsa a Bessa. L’unico elemento che potrebbe frenare la trattativa potrebbe essere l’eventuale esonero di ...