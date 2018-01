Calciomercato Roma | il Watford su Aleix Vidal

Scambio Laxalt - Bruno Peres/ Calciomercato Roma : nuova idea per la corsia giallorossa : Scambio Laxalt-Bruno Peres Calciomercato Roma: nuova idea per la corsia giallorossa. La società capitolina potrebbe girare al Genoa il cartellino del terzino brasiliano(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 13:56:00 GMT)

Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma - il ragazzo ha lasciato Trigoria : ora Londra : Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: operazione chiusa, ecco i dettagli. Il terzino sinistro brasiliano pronto a volare a Londra, per giocare alle dipendenze di Antonio Conte(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:21:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Sfida alla Juventus per avere Cristante a giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: la dirigenza pensa a Bryan Cristante per giugno ma occhio alla concorrenza della Juventus.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma - operazione chiusa ma si sta allenando a Trigoria : Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: operazione chiusa, ecco i dettagli. Il terzino sinistro brasiliano pronto a volare a Londra, per giocare alle dipendenze di Antonio Conte(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:00:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - Si valuta uno scambio tra Bruno Peres e Diego Laxalt (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA News, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: Diego Laxalt del Genoa potrebbe prendere il posto del brasiliano Bruno Peres.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:11:00 GMT)

Calciomercato Roma - la permanenza di Dzeko apre al colpo Aleix Vidal : le ultime : Calciomercato Roma – La telenovela legata al futuro di Dzeko è finalmente giunta a conclusione: l’attaccante bosniaco rimarrà alla Roma, per la felicità di Di Francesco che potrà ancora contare sul suo bomber. Saltata quindi la trattativa con il Chelsea che è virato su Giroud dell’Arsenal. Tutto fatto invece per il passaggio di Emerson Palmieri nel club londinese. La permanenza dell’ex centravanti del City in giallorosso ...

Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma : operazione chiusa - ecco i dettagli : Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: operazione chiusa, ecco i dettagli. Il terzino sinistro brasiliano pronto a volare a Londra, per giocare alle dipendenze di Antonio Conte(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:53:00 GMT)

Calciomercato Roma - clamoroso scambio con il Genoa : le ultime : 1/20 LaPresse/Ufficio Stampa AS Roma ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Napoli - stretta per Politano. L’Inter dà l’assalto a Pastore e ci prova per Lobotka. Roma su Cristante : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...

Calciomercato Roma/ News - Vidal arriva solo se non parte Dzeko (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: Aleix Vidal arriverà dal Barcellona solo se non partirà Edin Dzeko verso il Chelsea di Conte.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 03:48:00 GMT)

DZEKO ED EMERSON VIA DALLA ROMA? / Calciomercato - in Bosnia riaprono uno spiraglio per l'attaccante al Chelsea : DZEKO ed EMERSON via DALLA ROMA? Calciomercato news: si complica l'affare che doveva portare il Bosniaco al Chelsea, mentre si continua a trattare per il terzino brasiliano ex Palermo.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Calciomercato Roma : Emerson al Chelsea : Emerson sì, Dzeko no. Il Chelsea acquista dalla Roma l'esterno brasiliano naturalizzato italiano per 20 milioni di euro più 8 di bonus . Nelle prossime ore - riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport - il classe '94 volerà verso Londra per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai Blues. Sembra invece ormai sfumata la trattativa per l'attaccante bosniaco, ...

Calciomercato Roma - Dzeko non parte. Emerson va al Chelsea : Roma - Emerson Palmieri è sempre più vicino al trasferimento al Chelsea . Il brasiliano della Roma infatti avrebbe raggiunto un accordo coi Blues per un contratto fino al 2022 da 4 milioni di sterline ...

Dzeko ed Emerson via dalla Roma? / Calciomercato - è fatta per il brasiliano invece il bosniaco... : Dzeko ed Emerson via dalla Roma? Calciomercato news: si complica l'affare che doveva portare il bosniaco al Chelsea, mentre si continua a trattare per il terzino brasiliano ex Palermo.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:01:00 GMT)