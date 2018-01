Calciomercato Milan | Paletta ai saluti

Calciomercato Milan/ News - rossoneri a un passo da Rogel (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: sembra essere davvero molto vicino l'acquisto del difensore uruguaiano classe 1997 Rogel del C.Nacional.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 04:01:00 GMT)

Calciomercato Juve Stabia - firma l'ex Milan Marzorati : CASTELLAMMARE DI Stabia - Dal Prato alla Juve Stabia . Nuova avventura in Serie C per Lino Marzorati , esperto difensore con un passato importante con le maglie di Milan, Empoli, Cagliari e Sassuolo. ...

Calciomercato Milan/ News - rischio cessione al ribasso per Romagnoli (Ultime notizie) : Calciomercato Milan News, ultime legate alla squadra allenata da Gennaro Ivan Gattuso: c'è il grande rischio di dover cedere al ribasso il difensore centrale Alessio Romagnoli.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:37:00 GMT)

Calciomercato Milan - il Real Madrid offre un super scambio per Donnarumma Video : A tenere banco in casa #Milan è ancora il futuro di Gianluigi Donnarumma, il quale, nonostante abbia rinnovato il contratto la scorsa estate, potrebbe comunque essere ceduto. Il procuratore del giocatore, Mino Raiola, infatti, potrebbe spingerlo ad accettare le offerte di un altro club, specialmente se il Milan non dovesse qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Su portiere del Milan ci sono numerosi club, come Chelsea, ...

Calciomercato Milan - il Real Madrid offre un super scambio per Donnarumma : A tenere banco in casa Milan è ancora il futuro di Gianluigi Donnarumma, il quale, nonostante abbia rinnovato il contratto la scorsa estate, potrebbe comunque essere ceduto. Il procuratore del giocatore, Mino Raiola, infatti, potrebbe spingerlo ad accettare le offerte di un altro club, specialmente se il Milan non dovesse qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Su portiere del Milan ci sono numerosi club, come Chelsea, ...

Calciomercato Milan/ News - Zanellato da Zenga : si chiude lunedì (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il giovane centrocampista del club meneghino, Niccolò Zanellato, ormai prossimo allo sbarco al Crotone(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:18:00 GMT)

Calciomercato : la Juve potrebbe strappare il giocatore a Milan e Inter Video : Il Calciomercato della Juventus fino ad ora non ha regalato grandi emozioni ai tifosi bianconeri: la squadra guidata da Massimiliano Allegri nell’ultimo periodo ha avuto molti giocatori fuori tra infortuni e fastidi fisici, ma la profondita' di rosa del club torinese va ad ovviare facilmente a queste assenze offrendo sempre all’allenatore alternative valide ai titolari. Anche per questo il mercato è rimasto praticamente fermo, almeno fino ad ...

Calciomercato Milan / News - idea Tyler Roberts per l'attacco (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra allenata da Gennaro Gattuso potrebbe abbracciare il centravanti gallese Tyler Roberts.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:59:00 GMT)

Calciomercato Milan - Bonucci nei radar del Real Madrid? : Calciomercato Milan, Bonucci ai blancos a giugno? Dopo aver messo sul taccuino il nome di Donnarumma, il Real Madrid mette anche il nome di Leondardo Bonucci per la prossima stagione. Il difensore italiano, dopo le grandi stagioni con la maglia della Juve, con il Milan non è scattata ancora la scintilla, nonostante sia il capitano della società Milanese. Bonucci, infatti non è riuscito fino a qui, a ripetersi le stagioni precedenti. Il ...

Calciomercato - Samp - Torino e Milan all’assalto : ecco l’obiettivo per l’attacco! : Ultimi giorni di Calciomercato, si pensa all’immediato ma anche per il futuro. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ un calciatore valutato da Sampdoria, Torino e Milan è l’attaccante Tyler Roberts, classe 1999 considerato uno dei migliori talenti per il reparto avanzato, calciatore di proprietà del West Bromwich Albion. Si tratta di una soluzione per la prossima stagione, difficile infatti imbastire la ...

Calciomercato Milan/ News - Gustavo Gomez : si riapre la pista Boca? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Boca Juniors starebbe nuovamente pensando al centrale di difesa paraguaiano Gustavo Gomez(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Calciomercato Milan - tre nomi in uscita : Calciomercato Milan, Zanellato, Gustavo Gomez e Paletta ai saluti? Si fanno frenetiche le ultime ore in casa Milan di Calciomercato , specialmente in uscita. Il Milan infatti sta cercando una sistemazione per il giovane Zanellato, e i due centrali Gomez e Paletta, finiti ai margini del progetto. Su Zanellato, si è aperta la pista Crotone, Zenga è un suo estimatore e la strada sembra essere tutta in discesa. Il Crotone chiede un diritto di ...

Calciomercato Milan/ News - nel mirino il talento del Cittadella Varnier (Ultime notizie) : Calciomercato Milan News, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: nel mirino è finito il centrale di 19 anni del Cittadella Marco Venier che piace anche a molti altri.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 03:47:00 GMT)

Calciomercato Crotone - accordo con il Milan per Zanellato : i dettagli : Calciomercato Crotone – Il Milan lavora in uscita. Per Gustavo Gomez ancora non si è riusciti a trovare un’intesa con l’agente del difensore che sono volate parole grosse. Intanto tra i giocatori che si apprestano a lasciare Milanello figura il giovane Niccolò Zanellato, ancora a secco di minuti giocati in Serie A in questa stagione e solo due gare all’attivo in Europa League. Nella giornata di oggi è andato in scena un ...