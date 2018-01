CALCIOMERCATO JUVENTUS News | Bryan Cristante pensa alla Premier League Ultime notizie

CALCIOMERCATO Prato - Coccolo in prestito dalla Juventus : Prato - Luca Coccolo , difensore classe 1998, passa dalla Juventus al Prato con la formula del prestito. Affrare ufficiale. Il prodotto del settore giovanile bianconero aveva iniziato la stagione al ...

CALCIOMERCATO Juventus/ News - Nuovi incontri per il nordcoreano Han del Cagliari (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: proseguono i contatti per il nordcoreano Han del Cagliari, nella trattativa potrebbe finire anche Cerri.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:38:00 GMT)

CALCIOMERCATO Roma/ News - Sfida alla Juventus per avere Cristante a giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: la dirigenza pensa a Bryan Cristante per giugno ma occhio alla concorrenza della Juventus.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:19:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS - avanti tutta con Emre Can : TORINO - La fiducia cresce di giorno in giorno. Il pericolo di subire un sorpasso all'ultima curva, da parte di rivali in grado di piazzare accelerate sottoforma di contratti improponibili per la ...

CALCIOMERCATO Juventus/ Ernesto De Notaris : Barella e Han? Nomi di grande valore (esclusiva) : Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Ernesto De Notaris sui possibili movimenti nel mercato invernale della Vecchia Signora. Han e Barella sono nel mirino?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:27:00 GMT)

CALCIOMERCATO Juventus/ News - torna di moda il nome di Fabinho (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: torna di moda il nome di Fabinho, centrocampista del Monaco che ha dichiarato di voler lasciare la Francia(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 03:38:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS - parla Marotta : “Cuadrado out? Ecco cosa faremo” - poi svela il futuro di Orsolini : Calciomercato Juventus – Juan Cuadrado dovrà essere operato per la pubalgia. Questo l’esito della visita specialistica a cui si è sottoposto l’esterno colombiano. Il giocatore della Juventus dovrà quindi stare fermo per almeno due mesi ma rischia anche uno stop più lungo. In questi giorni si è ipotizzato l’arrivo di un nuovo esterno con i nomi di Politano e Carrasco. Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - ag. Han : 30 milioni per lui? Sono tanti... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: l'agente di Han Kwang-Song è intervenuto per parlare del giovane attaccante nordcoreano del Cagliari(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 15:05:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS - l’annuncio di Marotta su Emre Can : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla prestazione non entusiasmante sul campo del Chievo, successo comunque prezioso per mantenersi in scia del Napoli. Ultime ore di Calciomercato, qualcosa in casa bianconera potrebbe succedere mentre il grande movimento è previsto dalla prossima stagione. Un obiettivo ormai noto è quello che porta ad Emre Can, sull’argomento ha deciso di sbilanciarsi Marotta ai microfoni ...

Politano al Napoli?/ CALCIOMERCATO news - il Sassuolo resiste e la Juventus si defila? : Politano al Napoli? Calciomercato news, scontro con la Juventus per l'esterno offensivo del Sassuolo. Schermaglie tra i partenopei e i bianconeri, ma Marotta si defila sul calciatore?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 13:57:00 GMT)

