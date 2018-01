Calciomercato Inter News | Icardi spaventa i tifosi | Ciao | dire addio vuol dire crescere!

Calciomercato Inter/ News - Pastore entro domani o tutto sarà rinviato a giugno (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime News legate alla squadra di Luciano Spalletti: i nerazzurri proveranno a chiudere Javier Pastore entro domani, altrimenti sarà tutto rinviato a giugno prossimo.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:19:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - nuovo contatto col Liverpool per Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News, ultime legate alla squadra di Luciano Spalletti: c'è stato un nuovo contatto tra i nerazzurri e il Liverpool per Daniel Sturridge, prima però deve partire Eder.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 03:57:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Pastore è sempre più vicino ai nerazzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: Javier Pastore del Paris Saint German è sempre più vicino alla squadra di Luciano Spalletti, filtra ottimismo tra le parti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:40:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - pista Pastore : quanti nodi! (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: si continua a percorrere la pista Javier Pastore per il reparto offensivo. I nerazzurri ci proveranno fino alla chiusura.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 04:13:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - frenata per lo ''scambio'' Eder-Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: frenata improvvisa nello scambio di maglia in nerazzurro tra Eder e Daniel Sturridge. L'italo brasiliano resta?(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario rifiuta ogni prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Joao Mario sta rifiutando ogni possibile prestito in questa sessione di riparazione. Ora tocca a Kia Joorabchian.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - il Real Madrid dice di no per Kovacic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: fallisce sul nascere l'idea del possibile ritorno in nerazzurro di Mateo Kovacic, il Real Madrid dice di no.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario verso il West Ham (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News, ultime legate alla squadra di Luciano Spalletti: i nerazzurri provano a piazzare il centrocampista portoghese Joao Mario. Il calciatore è vicino al West Ham.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:18:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - ok di Montella per lo scambio Correa-Brozovic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Marcelo Brozovic potrebbe finire al Siviglia con Vincenzo Montella che avrebbe dato il benestare allo scambio con Correa.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:48:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Kondogbia decisivo nell'affare Joao Mario-Valencia (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Geoffrey Kondogbia può diventare fondamentale nel passaggio di Joao Mario al Valencia nella sessione di gennaio.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 03:43:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - salta Ramires : virata su Manuel Fernandes? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: Ramires potrebbe saltare davvero e così i meneghini potrebbero puntare sul centrocampista Manuel Fernandes della Lokomotiv.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - l'agente di Ramires domani in Italia per chiudere (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: l'agente del centrocampista brasiliano Ramires è atteso per sbarcare in Italia, vicino a firmare con il club di Spalletti.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 03:36:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - ag. Barak : è pronto per il grande salto (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: l'agente di Antonin Barak sottolinea come il calciatore sia pronto per il grande salto, i meneghini trattano con l'Udinese.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 03:58:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Rafinha a un passo dai nerazzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: Rafinha è davvero a un passo dai nerazzurri, la prossima settimana può arrivare l'ufficialità.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 04:38:00 GMT)