Calciomercato | il Benevento incassa il no secco di Skorupski

Calciomercato Benevento - il punto a 48 ore dal gong : due nomi per centrocampo e porta - uno per la difesa : Calciomercato Benevento – Mancano circa 48 ore alla chiusura della sessione invernale di Calciomercato. Il Benevento è intenzionato a mettere a segno ancora qualche colpo per continuare a credere nella salvezza, un traguardo che si fa sempre più difficile con il passare delle giornate ma i ‘Sanniti’ non vogliono arrendersi. La ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto un punto sul mercato dei campani. Si lavora per regalare ...

Calciomercato Benevento - importante annuncio di Foggia : “ecco cosa faremo da qui al 31” : Calciomercato Benevento – Intervenuto ai microfoni di ‘Rmc Sport’, il dirigente del Benevento, Pasquale Foggia, ha fatto un importante annuncio in merito al mercato dei campani: “Mancano tre giorni, qualcosa potremmo anche fare. Vediamo, siamo qui. Soddisfatto? Non perché viviamo un momento difficile di classifica, ma abbiamo una proprietà forte che vuole fare grandi cose. A prescindere dal reparto, se ci saranno ...

Calciomercato Pro Vercelli - Kanoute in prestito dal Benevento : Benevento - La Pro Vercelli ha annunciato l'arrivo dell'esterno senegalese classe 1993 Mamadou Kanoute che arriva dal Benevento con la formula del prestito. La Pro Vercelli annuncia così l'operazione ...

Calciomercato Benevento - le ultime novità su Sagna e Yanga Mbiwa : Calciomercato Benevento – Sagna e Yanga Mbiwa nei giorni scorsi sono stati accostati con insistenza al Benevento di mister De Zerbi. Ebbene, le ultime novità che arrivano dal club sannita non sono positive in merito ai due calciatori sopracitati. Sembra infatti che le due trattative siano ben lontane dall’essere ufficializzate, anzi, potrebbero presto naufragare definitivamente tanto che la società starebbe già pensando a nuovi ...

Calciomercato Benevento - colpo a sorpresa : arriva Bacary Sagna : Tentazione di mercato, regalo da fare alla piazza per inseguire il sogno salvezza. Il Benevento piazza il colpo dal mercato degli svincolati e chiude per Bacary Sagna. Già, proprio lui. Ex calciatore ...

BACARY SAGNA AL BENEVENTO?/ Calciomercato - l'ex Manchester City arriva da svincolato : che colpo! : Calciomercato, BACARY SAGNA al BENEVENTO? l'ex Manchester City arriverebbe da svincolato, forte della sua esperienza con 65 presenze con la Nazionale francese alle spalle(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 06:23:00 GMT)

Calciomercato Parma - Faggiano svela : “Morleo? Abbiamo scelto un altro terzino” - poi un retroscena sul Benevento : Calciomercato Parma – Il ds dei ducali, Daniele Faggiano, è intervenuto ai microfoni di ‘Canale 85’ svelando che Morleo non approderà a Parma visto che è stato scelto un Under proveniente dal Napoli. Non vestirà la maglia dei crociati neppure Rubin. Interessante anche il retroscena legato al Benevento. Ecco le dichiarazioni del dirigente ducale: “Morleo? Non arriverà. Abbiamo scelto un under proveniente dal Napoli. Non ...

Calciomercato Benevento - bomba dalla Francia : “ecco l’obiettivo per la difesa” : Calciomercato Benevento – Il Benevento è reduce dal brutto ko sul campo del Bologna, pesante sconfitta per la lotta salvezza. Il tecnico De Zerbi, la dirigenza ed i calciatori credono ancora alla salvezza e nelle prossime ore potrebbe essere messo a segno un colpo veramente importante. Secondo voci provenienti dalla Francia, il Benevento avrebbe messo nel mirino Mapou Yanga-Mbiwa, in uscita dal Lione e con un trascorso già in Italia, ai ...

Calciomercato Benevento - proposto anche Bruno Alves : Benevento - Già cinque colpi messi a segno, ma il Benevento non si ferma: i centrali difensivi possono essere due. proposto Bruno Alves , mentre per Nehuen Paz del Newell's Old Boys c'è stata la ...

Calciomercato Benevento - Bruno Alves sempre più vicino : gli aggiornamenti : Calciomercato Benevento – Quella di domani sarà una giornata importante per il Benevento sia sul campo sia per quanto riguarda il mercato. Il club campano sarà impegnato in casa del Bologna e cercherà di conquistare altri punti per continuare a credere nella salvezza. Nel frattempo il patron Vigorito aspetterà una risposta da parte di Bruno Alves alla proposta che il Benevento ha fatto al difensore portoghese. Come riportato da ‘Sky ...

SANDRO/ Calciomercato Benevento : accoglienza da star per il brasiliano : già in campo col Bologna? : Il centrocampista SANDRO è ufficialmente un giocatore del Benevento, grande accoglienza per il brasiliano pronto a trascinare i giallorossi verso una difficile rincorsa salvezza.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 06:21:00 GMT)

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : colpo Inter - sorprese di Benevento e Lazio - Genoa e Atalanta si muovono : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – L’Inter ha chiuso il colpo Rafinha. La risposta del Barcellona è arrivata nel pomeriggio mentre nelle ultime ore si sono definiti gli ultimi dettagli economici. Entro stasera è attesa l’ufficialità e il brasiliano potrebbe essere già in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Roma. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha prelevato l’esterno ...

Calciomercato Benevento - idea Bruno Alves : avviati i contatti con i Rangers : L'euforia per aver ufficializzato in giornata l'arrivo di Sandro è ancora presente e il Benevento vuole provare un altro colpo per attrezzare la squadra per la salvezza. Stavolta, si guarda a un ...

Calciomercato Benevento - pazza idea Bruno Alves per la difesa : i dettagli : 1/8 LaPresse/PA ...