Calciomercato gennaio 2018 | Dzeko resta Ultime mosse di Napoli e Inter

Calciomercato gennaio 2018 - Dortmund su Zapata : Londra, 29 gennaio 2018 - Pierre-Emerick Aubameyang si appresta a diventare un nuovo attaccante dell' Arsenal , prendendo così il posto di Alexis Sanchez , passato da pochi giorni al Manchester United ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Inter - ultimo assalto : Milano, 28 gennaio 2018 - Il Calciomercato di gennaio 2018 si avvia alla conclusione e le compagini di Serie A cercano di concludere le ultime trattative. Il Napoli , dopo la vittoria per 3-1 sul ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 29 gennaio in DIRETTA : Dzeko si allontana dal Chelsea? L’Inter spera in Pastore - il Napoli insiste per Politano ma il Sassuolo non molla - Aubameyang ad un passo dall’Arsenal : Le trattative di ieri, domenica 28 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, lunedì 29 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato 2018 gennaio - tutte le trattative. Spiraglio per l'Inter : Milano, 26 gennaio 2018 - l'Inter non vuole darsi per vinta. Non sono tante le chances di arrivare a Javier Pastore , ma con le partenze di Gabriel Barbosa e Joao Mario nelle casse nerazzurre è ...