Calciomercato Cuneo | ufficiale | colpo Zappella

Calciomercato Cuneo - ufficiale : firma Zigrossi : Cuneo - Il Cuneo fa sul serio e amplia la rosa con un difensore dal curriculum importante nonostante la giovane età. E' ufficiale il colpo Valerio Zigrossi , preso in prestito dalla Virtus Entella . "...

Calciomercato Cuneo - è ufficiale : preso Sarzi Puttini : Cuneo - Adesso è ufficiale : Daniele Sarzi Puttini è un giocatore del Cuneo . Il difensore, dopo l'esperienza al Piacenza, arriva in Piemonte con la formula del prestito dal Carpi . Ecco la nota ...

Calciomercato Cuneo - ufficiale : Moschin per la porta : Cuneo - Il Cuneo ha ottenuto ufficialmente il prestito di Simone Moschin , estermo difensore con un passato importante in Serie C . "L'Associazione Calcio Cuneo 1905 comunica di aver acquisito, con la ...