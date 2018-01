Calcio a 5 | Europei 2018 | Russia-Polonia 1-1 Succede tutto sul finale di partita | Kubik

Calcio a 5 - Europei 2018 : risultati e classifiche della fase a gironi. Il calendario e gli orari : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 vanno in scena a Lubiana, in Slovenia, tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente si contenderanno il titolo europeo nell’Arena Stozice, dandosi battaglia in due settimane ricche di spettacolo ed emozioni. Ecco il calendario completo, i risultati e le classifiche della fase a gironi e gli abbinamenti della fase finale: GRUPPO A Martedì 30 gennaio, ore 18.00: ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Slovenia-Serbia 2-2 : Fetic e Vrhovec illudono i padroni di casa - Tomic ammutolisce l’Arena Stozice : Iniziano con un pareggio rocambolesco gli Europei 2018 di Calcio a 5, in programma all’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia. I padroni di casa sfiorano la vittoria all’esordio, ma subiscono la rimonta da parte della Serbia, che ha il merito di crederci fino in fondo e nei minuti finali strappa un punto che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del gruppo A. Il coach sloveno Andrej Dobovicnik si affida in avvio a Puskar, Mordej, ...

DIRETTA / Slovenia Serbia Calcio a 5 (risultato live 0-0) streaming video e tv : si comincia! (Europei) : DIRETTA Slovenia Serbia streaming video e tv, orario, risultato live. Cominciano gli Europei di calcio a 5: le due squadre slave sono in girone con l’Italia(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:34:00 GMT)

Calcio a 5 - Europei 2018 : Francia primo ostacolo sul cammino della Spagna verso l’ottavo trofeo - insidia rumena per il Portogallo : C’è la Francia sul cammino della Spagna verso la conquista dell’ottavo titolo continentale. L’esordio delle Furie Rosse negli Europei 2018 di Lubiana sarà tutt’altro che agevole, ma il divario tecnico tra la compagine iberica e le avversarie del gruppo D appare davvero incolmabile. Spagna e Francia si sfideranno domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 20.45 all’Arena Stozice in un match ricco di contenuti tecnici e ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : è un’Italia ‘brasileira’! Mezza squadra di origine sud-americana - ma il cuore è azzurro : L’Italia è pronta per affrontare gli Europei 2018 di Calcio a 5 che si disputeranno in Slovenia da oggi fino al 10 febbraio. La nostra Nazionale si presenta a Lubiana con l’obiettivo di farsi strada dopo la cocente delusione di due anni fa: la speranza è quella di farsi largo nella competizione e ripercorrere le orme dell’edizione di Anversa 2014 quando riuscimmo a conquistare il nostro ultimo titolo continentale. La formazione ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 30 gennaio.

Calcio a 5 - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 30 gennaio. Il palinsesto completo e come vedere le partite in Diretta Streaming : Il conto alla rovescia sta per concludersi. Oggi, martedì 30 gennaio, prenderanno ufficialmente il via gli Europei 2018 di Calcio a 5, a cui partecipano le 12 migliori Nazionali del Vecchio Continente, che si contenderanno il titolo a suon di gol e di giocate di altissimo profilo. Una parata di campioni scenderà in campo all’Arena Stozice di Lubiana, teatro di tutte le partite della competizione, a partire da oggi alle ore 18.00, quando i ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : la Russia affronta la Polonia - derby dei Balcani tra Slovenia e Serbia : Ci siamo. Il conto alla rovescia per gli Europei 2018 di Calcio a 5 in Slovenia è terminato. Nell’Arena Stozice di Lubiana le squadre più forti del Vecchio Continente sono pronte a darsi battaglia per contendersi il titolo europeo. Due anni fa, a Belgrado, fu la Spagna a festeggiare e quest’anno le Furie Rosse sapranno riconfermarsi? Sono tante le possibili candidate al successo finale e tra queste anche l’Italia, desiderosa di ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia - devi tornare dove meriti! Vendicare la rassegna continentale di 2 anni fa e un Mondiale deludente : Un Calcio al passato per ripartire e sovvertire nuovamente le gerarchie continentali. L’Italia ha di fronte a sé una missione di fondamentale importanza in vista degli Europei 2018 di Calcio a 5, in programma a Lubiana tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio (clicca qui per il calendario completo). Non è soltanto una questione di risultati, ma piuttosto di un orgoglio ferito da riscattare dopo un biennio di delusioni. Quel trionfo nel ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : i convocati e le rose di tutte le nazionali partecipanti (in aggiornamento) : Le migliori 12 nazionali del Vecchio Continente si accingono a sfidarsi in occasione degli Europei 2018, in programma a Lubiana, in Slovenia, tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio. Una rassegna ricca di campioni andrà in scena all’Arena Stozice, teatro degli incontri che vedranno confrontarsi le squadre in quattro gruppi, da cui le prime due parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta che condurrà verso la finale. La Spagna sarà ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : quando gioca l’Italia? Il calendario e gli orari delle partite degli azzurri : L’Italia sarà una delle grandi protagoniste agli Europei 2018 di Calcio a 5 che si svolgeranno a Lubiana (Slovenia) dal 30 gennaio al 10 febbraio. La nostra Nazionale deve riscattare l’opaca prestazione di due anni fa e proverà a rinverdire i fasti del 2014 quando ad Anversa salimmo sul trono del Vecchio Continente. Gli azzurri incominceranno la propria avventura nella Pool A affrontando i padroni di casa e l’ostica Serbia: non ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : i 14 convocati dell’Italia! Esclusi Molitierno - Castagna - Cesaroni e Azzoni : L’ultima scrematura è cosa fatta. Il ct Menichelli ha scelto i 14 giocatori che comporranno la spedizione italiana a Lubiana, dove tra martedì 30 gennaio e sabato 10 febbraio si svolgeranno gli Europei 2018 di Calcio a 5. Il coach azzurro aveva stilato un elenco provvisorio di 18 convocati, ritagliandosi ancora qualche giorno di tempo per le ultime quattro Esclusioni. Un infortunio nell’ultimo test contro la Francia ha messo fuori ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le favorite. Russia - Portogallo e Kazakistan sfidano la corazzata spagnola. Ma c’è anche l’Italia… : Uno squadrone alla ricerca dell’ottava meraviglia in soli 22 anni. La Spagna sarà la Nazionale da battere in occasione degli Europei 2018 di Calcio a 5, che si svolgeranno a Lubiana tra il 30 gennaio e il 10 febbraio. Le Furie Rosse sono detentrici del titolo continentale, conquistato a Belgrado nel 2016 dominando la finale contro la Russia, e proveranno a dar seguito alla leadership europea anche in terra slovena. I presupposti per ...