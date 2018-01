: Brindisi, arrestata per truffa ex veggente insieme al marito. Sottomettevano psicologicamente le vittime con raggiri - silviabest77 : Brindisi, arrestata per truffa ex veggente insieme al marito. Sottomettevano psicologicamente le vittime con raggiri - allnews24eu : Brindisi, arrestata per truffa ex veggente insieme al marito. Sottomettevano psicologicamente le vittime con raggir… - Cascavel47 : Brindisi, arrestata per truffa ex veggente insieme al marito. Sottomettevano psicologicamente le vittime con raggir… - Borderline_24 : #Brindisi, millantavano #Visioni #Mistiche per estorcere soldi: arrestati due #Coniugi -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2018) Per una serie di truffe che sarebbero state compiute in varie parti d’Italia, è statae portata in carcere Sveva Cardinale, una exche in passato era un uomo e si chiamava Paolo Catanzaro.a lei è stato arrestato il, Francesco Rizzo. Le indagini sono della guardia di finanza di. Secondo l’accusa, la donna avrebbe sottratto cifre ingenti di denaro a diverse persone. La procura di, nel ricevere il provvedimento restrittivo, ha ipotizzato reati di associazione a delinquere finalizzata alla: ci sono anche altre persone indagate in stato di libertà. La donna è stata condotta nella sezione femminile del carcere di Lecce, mentre ilè agli arresti domiciliari. Le indagini, scaturite dall’approfondimento del tenore di vita della coppia, hanno consentito di scoprire il presunto disegno criminoso dei due coniugi ...