Brexit | governo britannico ammette | con uscita dall' Ue staremo peggio per i prossimi 15

Brexit - rapporto top secret del governo : «Pesante impatto sull'economia britannica» : LONDRA - L'economia britannica peggiorerà dopo Brexit qualunque sia l'esito dei negoziati: questa la conclusione di un rapporto ufficiale del governo, che avrebbe dovuto restare top secret ma è stato ottenuto e ...

Brexit - il documento segreto del governo : “Regno Unito perderà tra 2 e 8% del Pil” : La Brexit causerà al Regno Unito una perdita tra il 2 e l’8% del Pil. Lo dice un rapporto interno realizzato per conto dello stesso governo di Londra, destinato a rimanere in ambienti governativi ma fatto trapelare nelle ultime ore da Buzzfeed, che ipotizza effetti negativi per tutti i settori dell’economia. Il documento stima una perdita di 8 punti di Prodotto interno lordo entro 15 anni in caso di un mancato accordo con l’Unione Europea, ...

Brexit - Ema : "La sede in Olanda non va bene" Adesso il governo pensa a riaprire la partita : L'allarme lanciato dal dirigente: "Si allungano i tempo per il trasferimento". La politica italiana si muove per fare pressioni sull'Europarlamento. Maroni: "Amsterdam ci ha presi in giro? Cara Commissione Ue, riporta Ema a Milano, subito: il Pirellone è pronto e disponibile". Toia: "Si faccia luce"

Brexit - il governo May battuto su un emendamento cruciale : Il governo di Theresa May è stato battuto oggi in parlamento nel corso di un voto-chiave sulla Brexit. A decidere l'esito del voto su un emendamento è stato un gruppo di ribelli all'interno dei Tory. L'emendamento, che indica come obbligatori un voto del parlamento su ciascun accordo siglato con l'Ue nell'ambito della Brexit, è stato approvato con 309 voti a favore e 305 contro. Un passo che potrebbe complicare gli ...

Partito diviso - governo rotto La May va zoppa alla Brexit : Londra - Un governo che perde pezzi, un Partito diviso, un'opinione pubblica che ci ripensa. Sono questi i presupposti che la Premier britannica Theresa May è costretta ad affrontare a poche ore dall'incontro cruciale con il presidente della Commissione Europea Jean Claude Junker e il suo negoziatore per Brexit Michael Barnier. Sabato notte i quattro componenti principali della Commissione per la Mobilità Sociale si sono dimessi per ...