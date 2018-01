Braccio di ferro in Catalogna sulla rielezione di Puigdemont

Catalogna - Braccio di ferro fra Rajoy e Parlament catalano sulla rielezione di Puigdemont : Il presidente del Parlamento catalano Roger Torrent ha annunciato di avere rinviato la seduta prevista questo pomeriggio alle 15 per la rielezione del President uscente in esilio Carles Puigdemont dopo la diffida della corte costituzionale spagnola. Torrent ha detto che il Parlament ha presentato un ricorso davanti alla consulta di Madrid. "Non presenterò un altro candidato all'investitura, non accetteremo ingerenze" ha affermato.Per ...

Pd - veti e ritardi : liste nel caos - Braccio di ferro Renzi-Orlando : ... i tempi di Prodi, delle coalizioni forzate, delle macchine partito per far vincere la coalizione più che la forza politica, sono tramontati, Prodi continua a ripetere maggioritario, maggioritario, ...

Usa - terzo giorno di shutdown : Braccio di ferro tra democratici e repubblicani : L'impasse governativo continua a bloccare le attività degli uffici federali, tecnicamente chiusi e privi di fondi, mentre a Washington si consuma il braccio di ferro della politica. Alcuni dei ...

Shutdown ovvero il Braccio di ferro sulla legge di spesa 2018 tra Trump e democratici : Dall'altra, i democratici considerano la sua politica sbagliata e ingiusta ed hanno preso a pretesto i "dreamers" per riaffermarlo. In più non bisogna dimenticare che il prossimo 8 novembre un terzo ...

Braccio di ferro sull'asse Bolzano : Bolzano . Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino (nella foto), ha inviato via fax una richiesta rivolta al Procuratore di Colonia affinché venga fissata con ...

Il ministro Dario #Franceschini nel mirino delle #guide turistiche italiane che domani saranno in presidio a Roma dalle 11 alle 14 sotto il ministero dei Beni Culturali per difendere la professione. Molta la carne al fuoco e tutto mentre l'Italia balza sul podio dell'European Best Destination assieme a Portogallo e Polonia. In primo luogo la prevista intesa Stato – Regioni prossima alla firma sulla regolamentazione professionale. In pratica ...

Braccio di ferro tra guide turistiche e Franceschini - presidio al Mibact : Il ministro Dario Franceschini nel mirino delle guide turistiche italiane che domani saranno in presidio a Roma dalle 11 alle 14 sotto il ministero dei Beni Culturali per difendere la professione. Molta la carne al fuoco e tutto mentre l’Italia balza sul podio dell’European Best Destination assieme a Portogallo e Polonia. In primo luogo la prevista intesa Stato – Regioni prossima alla firma sulla regolamentazione professionale. In pratica ...

Napoli-Juventus : Braccio di ferro. Immobile stellare : la rassegna stampa : La Gazzetta dello Sport sugli stessi toni: "Immobile alle stelle: quattro gol e torna capocannoniere della Serie A". Calciomercato: Jankto, il Milan accelera. Sarri esalta Verdi Spazio anche per il ...

Parigi - Braccio di ferro tra Macron e Erdogan : “La Turchia in Ue? Impensabile” - “Basta - siamo stanchi di implorare” : L’obiettivo del premier turco Recep Tayyip Erdogan era riaprire una finestra di dialogo con l’Europa ma alla fine la sua visita a Parigi si è trasformata in un botta e risposta con il presidente francese Emmanuel Macron. “E’ impensabile” che Ankara “entri nell’Unione Europea” dice Macron. “siamo stanchi di implorare l’adesione all’Ue” risponde Erdogan. L’arrivo del ...

Alla Ryanair è in corso un Braccio di ferro (tutto italiano) tra equipaggio e management : Il 15 dicembre il personale di Alitalia, Vueling e Ryanair incroceranno le braccia per motivi diversi. Ma gli assistenti di volo italiani della compagnia low-cost irlandese si sono visti recapitare ...

Vuole essere come Braccio di Ferro : giovane russo rischia amputazione arti Video : In queste ultime settimane sono saliti alla ribalta personaggi piuttosto originali [Video] che, pur di diventare simili o uguali ai loro idoli come Angelina Jolie, Ken o Barbie, si sono sottoposti a numerosi interventi chirurgici con risultati piuttosto discutibili. Di recente, invece, si sta parlando molto di Kirill Tereshin, un giovane che sogna di diventare una star del web. Per raggiungere il suo scopo, il giovane russo ha scelto di ...

Il Villaggio di Braccio di ferro esiste : ecco dove si trova : Braccio di ferro (nome originale Popeye) è un celebre personaggio dei fumetti creato da Elzie Crisler Segar nel 1929, un marinaio con grandi muscoli sporgenti. Il quale traeva la sua energia mangiando spinaci. Era circondato da tanti buffi personaggi: l’amata Olivia, il migliore amico mangia sandwich Poldo, il piccolo trovatello Pisellino, il bullo del Villaggio Bruto, il padre di Popeye Trinchetto, e tanti altri. Popeye divenne anche un cartone ...

