Ricerca : Cà Foscari nella 'Top 10' europea con 15 Borse di studio 'Marie Curie' (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’economista tedesca Nicole Tabasso arriva dall’inglese University of Surrey e studierà la diffusione dell’informazione nei social network, mentre il bangladese Animesh Gain, attualmente in Germania, tornerà al Campus di San Giobbe dopo due anni al celebre Massachusetts I

Ricerca : Cà Foscari nella 'Top 10' europea con 15 Borse di studio 'Marie Curie' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Grazie a Ca’ Foscari i ‘ritorni’ alla Ricerca saranno due: c’è anche la storia di Andrea Berardi, esperto di finanza che lasciò la Ricerca per una posizione da manager in un’azienda farmaceutica svizzera, curandone la quotazione in borsa. La passione per la Ricerca però n

Ricerca : Cà Foscari nella 'Top 10' europea con 15 Borse di studio 'Marie Curie' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I Ricercatori che hanno scelto Ca’ Foscari sono originari di 10 Paesi del mondo. Alcuni sono europei (Regno Unito, Germania, Spagna, Polonia e Romania), altri provengono da Stati Uniti, Azerbaigian, Bangladesh e Costa Rica. Proprio la storia del costaricano Alexander Aray

Ricerca : Cà Foscari nella 'Top 10' europea con 15 Borse di studio 'Marie Curie' : Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - L’Università Ca’ Foscari Venezia entra nella top 10 degli atenei europei conquistando 15 borse di Ricerca individuali ‘Marie Curie’, nuovo record italiano. Ca’ Foscari si conferma così punto di riferimento per questa ‘Erasmus’ dei Ricercatori: il programma europeo inti

Borse di studio per precursori : 90.000€ in palio : Le Borse di studio non è detto che debbano andare sempre alle stesse persone. Anche aspiranti imprenditori e/o talenti non convenzionali possono ambire ad ottenerle. European-funding-guide.eu, la start-up sociale europea, sta collaborando con il suo partner, idealo, per premiare con 10 Borse di studio del valore totale di 90.000€, studenti che hanno un talento speciale. […] L'articolo Borse di studio per precursori: 90.000€ in palio ...

Borse di studio per precursori : 90.000€ per talenti straordinari - innovatori e persone in grado di rivoluzionare il mondo : Le Borse di studio sono solo per nerd? Non più! European-funding-guide.eu, la start-up sociale europea, sta collaborando con il suo partner, idealo, per premiare con 10 Borse di studio del valore totale di 90.000€, studenti che hanno un talento speciale. Il sostegno economico andrà a persone eccezionali che si sono distinte per il loro talento eccezionale o per i loro instancabili sforzi per fare la vera differenza nel mondo. Il portale di ...

Erasmus in Nord Africa - la petizione di Unimed per chiedere più Borse di studio : L'unione delle università del Mediterraneo sollecita all'Unione Europea di passare da 8mila a 30mila scambi finanziati. "Strumento di integrazione potente per...

Premi di laurea e Borse di studio : bandi in scadenza a marzo 2018 Video : Le #borse di studio e i #Premi di laurea possono rappresentare un importante incentivo per tutti gli studenti che si sono dedicati ai propri studi con attenzione e particolare dedizione. A tal proposito, l'Accademia Italiana - Arte, moda, design e la Fondazione Corrado Alvaro hanno erogato, in favore di studenti e neolaureati [Video] in possesso di determinati requisiti, dei bandi con cui si elargiscono 40 borse di studio del valore di 3000 euro ...

Premi di laurea e Borse di studio : bandi in scadenza a marzo 2018 : Le borse di studio e i Premi di laurea possono rappresentare un importante incentivo per tutti gli studenti che si sono dedicati ai propri studi con attenzione e particolare dedizione. A tal proposito, l'Accademia Italiana - Arte, moda, design e la Fondazione Corrado Alvaro hanno erogato, in favore di studenti e neolaureati in possesso di determinati requisiti, dei bandi con cui si elargiscono 40 borse di studio del valore di 3000 euro ciascuno ...

Concorsi e Borse di studio psicologi e biologi : info e requisti Video : Per le professioni di psicologo e biologo sono stati emanati [Video] dei nuovi Concorsi e borse di studio, per l'assegnazione di nuovi incarichi sanitari. Di to, le info e l'indicazione dei requisiti. Avviso di selezione psicologi L'Azienda Ospedaliera G. Martino di Messina ha indetto una selezione pubblica, per l'assegnazione di quattro borse di studio, nell'ambito del progetto denominato 'Disturbi dell'alimentazione'. Le borse avranno una ...

Caso Bellomo - alcune corsiste sentite a Bari confermano : "Minacce per le Borse di studio" : Una delle corsiste sentite avrebbe firmato il contratto che prevedeva un codice di comportamento con tanto di dress code, mini gonne e tacchi imposto dall'ex...

A disposizione 75 Borse di studio. Ritornano i ‘click days’ Unicusano : Roma – Click days. In palio 75 borse di studio (15 per ogni facoltà) nell’iniziativa per il 2018 dell’Università Niccolò Cusano. “Già negli anni scorsi... L'articolo A disposizione 75 borse di studio. Ritornano i ‘click days’ Unicusano su Roma Daily News.

Importante per le famiglie - Borse di studio per gli studenti delle superiori : ecco come fare per la domanda : Entro il prossimo 17 febbraio potranno essere presentate le domande per l'ottenimento di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di ...

Borse di studio per le scuole secondarie superiori : domande entro il 17 febbraio : (UNWEB) " Perugia - entro il prossimo 17 febbraio potranno essere presentate le domande per l'ottenimento di Borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della ...