Bologna | Orsolini in arrivo | accordo con Atalanta e Juve per il prestito

Calciomercato - il Bologna è in attesa : incontro per Orsolini : Bologna - Oggi a margine del match di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus potrebbero esserci novità per Riccardo Orsolini, atteso dal Bologna che ha già il sì del ragazzo.L L'accordo tra Bologna e ...

Calciomercato Bologna - gli aggiornamenti sulla trattativa per Orsolini : 1/12 LaPresse/Mauro Locatelli ...

Calciomercato Bologna - operazione ‘raddoppio’ : nonostante Verdi - si tenta il colpo Orsolini : Calciomercato Bologna – Dopo settimane di tira e molla, l’Atalanta sembra aver aperto uno spiraglio per la cessione di Riccardo Orsolini, esterno offensivo di proprietà della Juventus ma in prestito biennale nel club orobico. Il Bologna ha trattato l’ex Ascoli quando pensava di perdere Simone Verdi. L’attaccante ha deciso però di rifiutare Napoli per rimanere in rossoblù. nonostante questo i felsinei potrebbero mettere a ...

Mercato Bologna - nonostante la permanenza di Verdi si cerca Orsolini : Bologna, 18 gennaio 2018 – Il Bologna continua a sondare il Mercato attaccanti nonostante Simone Verdi sia rimasto in rossoblù dopo il gran rifiuto al Napoli. Nel mirino c'è ancora Riccardo Orsolini , ...

Calciomercato Bologna - si riapre la pista Orsolini : Bologna -Si era bloccata, la trattativa per il Bologna per Orsolini . Questo a seguito della decisione di Verdi di rimanere a Bologna e rifiutare l'offerta del Napoli . Il punto che è se la chiave di ...

Calciomercato Juventus : Orsolini-Bologna - l’affare si sblocca? : Juventus-Orsolini-Bologna, una trattativa che non s’ha da fare? Forse, ma adesso qualcosa inizia a sbloccarsi. Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato del rifiuto da parte dell’Atalanta, squadra nella quale il talentuoso esterno classe ’97 è stato mandato in prestito da parte dei bianconeri quest’anno, di lasciare partire il ragazzo nonostante il suo minutaggio si al momento davvero scarso (circa 220′ in ...

Calciomercato Bologna - non si molla Orsolini : nuovi contatti nel pomeriggio : 1/11 LaPresse/Mauro Locatelli ...

Calciomercato - incontro Juventus-Bologna per Orsolini : TORINO - Giornata di incontri per Paratici che ha ascoltato con attenzione Bigon e le idee del Bologna attorno a Riccardo Orsolini . Il giocatore, attualmente in prestito all'Atalanta, piace ...

Calciomercato Bologna - salta Orsolini. Resta solo Paz : Bologna - Il 'no' di Verdi va di fatto a chiudere - al netto del possibile arrivo di Paz - il mercato del Bologna . salta infatti anche l'affare Orsolini . Con l'esterno di proprietà della Juventus - ...

Calciomercato Juventus/ News - ad Bologna Fenucci : trattativa abbozzata per Orsolini (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: i supporters juventini hanno esposto uno striscione invitando il centrocampista Marchisio a non andarsene(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 22:51:00 GMT)

Bologna - i rossoblu rinunciano ad Orsolini dalla Juventus : Bologna, i rossoblu rinunciano ad Orsolini dalla Juventus Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna, I rossoblu rinunciano AD Orsolini – Dopo la decisione di Simone Verdi di rimanere a Bologna, cambiano i piani per i rossoblu. IL Bologna CAMBIA I PROPRI PIANI Una delle alternative a Verdi sarebbe dovuto essere Riccardo Orsolini. Il centrocampista è in ...

Juve - si complica per Orsolini al Bologna : Stando a quanto riporta Premium Sport l'Atalanta non vuol dare il via libera ad Orsolini per farlo approdare al Bologna. L'attaccante bianconero è arrivato a Bergamo in prestito biennale la scorsa stagione ma non avendo avuto ...

Calciomercato Bologna - stretta finale per Orsolini : Bologna - A ore verrà chiusa la vicenda di Simone Verdi , il gioiello del Bologna passerà al Napoli. Poi inizia la caccia al sostituito. Riccardo Bigon ha ormai raggiunto un accordo con Riccardo ...

Calciomercato Bologna - è Orsolini il sostituto di Verdi : c’è l’accordo : 1/11 LaPresse/Mauro Locatelli ...