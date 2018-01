Boldrini su CasaPound | ' Promettono ceffoni in Parlamento | non bisogna votarli'

Laura Boldrini - il duello contro Luigi Favoloso : l'uomo di Nina Moric corre per CasaPound nel collegio di Milano : contro Laura Boldrini , scende in campo Nina Moric . Già, perché alle prossime elezioni, la candidata di Liberi e Uguali nel collegio di Milano troverà, tra gli avversari, Luigi Favoloso , ...

Boldrini - non votate CasaPound : 'Promettono ceffoni in Parlamento' Video : #CasaPound è un pericolo per la democrazia. Laura #Boldrini all'attacco del movimento della tartaruga. Parole dure che sicuramente innescheranno parecchie polemiche, quelle espresse dalla oramai ex presidente della Camera a Busto Arsizio, durante una manifestazione elettorale organizzata da Liberi e Uguali, il partito con il quale sara' candidata [Video] in mezza Italia per avere la certezza di poter risiedersi su di uno scranno ...

Boldrini non vuole CasaPound in Parlamento : "Italiani - evitate di fare errori" : Laura Boldrini continua la sua personalissima crociata contro la destra. O meglio: le destre, come le apostrofa lei. da Busto Arsizio, dove è andata a manifestare contro i giovani leghisti che hanno ...

