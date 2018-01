Bitcoin - Facebook vieta le pubblicità di criptovalute : Facebook vieta le pubblicità che promuovono le criptovalute e le initial coin offering, con le quali le start up raccolgono fondi distribuendo token. L'entrata a gamba tesa del social media nel 'Far ...

L'Università di Yale : 'Bitcoin tossico'. I gemelli Winklevoss - i nemici di Mr Facebook - i primi miliardari grazie alla valuta digitale : Per L'Università di Yale non ci sono dubbi. Il misterioso Bitcoin, la criptovaluta più popolare del momento, che guadagna più del 1.000% da inizio anno e viaggia verso la soglia record di 12.000 ...

I gemelli Winklevoss si contesero la paternità di Facebook e oggi sono i primi miliardari di Bitcoin (con i soldi di Zuckerberg) : Probabilmente li conoscerete per essere stati i grandi accusatori di Mark Zuckerberg, nella causa civile per la paternità di Facebook raccontata in The Social Network, da oggi Tyler e Cameron Winklevoss sono tra i primi miliardari dell'era Bitcoin. E proprio grazie all'esito di quel contenzioso con The Zuck.I gemelli Winklevoss, oggi trentaseienni, ottennero dal fondatore di Facebook un indennizzo pari a 65 milioni di dollari (a fronte di ...

I primi miliardari in Bitcoin? Sono i gemelli che accusarono Zuckerberg di aver rubato loro Facebook : Tyler e Cameron Winklevoos, 36 anni, immortalati nel celebre film The Social Network di David Fincher (2010), l'11 aprile 2013 avevano dichiarato al New York Times di aver investito in Bitcoin 11 dei 65 milioni di dollari vinti nella causa contro il numero uno di Facebook