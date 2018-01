Bikini Lovers Foto | Giulia De Lellis lancia la nuova collezione ma scoppia la polemica!

De Lellis e il boom di Bikini Lovers : sito in tilt - tutti i dettagli : Al termine dell’esperienza al Grande Fratello Vip Giulia De Lellis aveva riferito che stava lavorando ad un’importante progetto. ‘Presto saprete tutto’. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai nascosto le sue ambizioni artistiche ma nell’attesa si è dedicata anima e corpo alla moda con un occhio particolare ai costumi da bagno. Nel dettagli o, la ventiduenne ha iniziato una proficua collaborazione con la Bikini Lovers . L’esordio da ...

Giulia De Lellis lancia la sua collezione per Bikini Lovers con una gaffe : Giulia De Lellis è ormai lanciatissima nel mondo della moda, dopo le sue esperienze in tv come corteggiatrice del famoso e popolare programma pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne, e concorrente del Grande Fratello Vip 2017. L'ex gieffina (età 22 anni) era anche in lizza come naufraga vip all'Isola dei famosi 2018. La fidanzata dell'ex tronista del trono classico ed ex gieffino Andrea Damante è molto amata e popolare su Instagram, Facebook e ...