Basta con la spuma e con l' olio tartufato E poi | usate il Wagyu come si

: RT @manumas78: In Italia milioni di persone da decenni vivono in città con l'aria inquinata e satura di smog: basta, non vogliamo essere le… - Carla72648847 : RT @manumas78: In Italia milioni di persone da decenni vivono in città con l'aria inquinata e satura di smog: basta, non vogliamo essere le… - giorgia_pinii : VIRGINIA GATTA MORTA, MARTA TIPA CON CARATTERE, NICOLÒ ORMONE IMPAZZITO WAY. SICILIANO BELLO DEVI SCEGLIERE MARTA,… - CutePsychoGirl_ : RT @profsexxavier: e basta con sta storia che tutti hanno le proprie opinioni se vieni a dirmi frasi razziste con delle argomentazioni inve… - nicolaiandolino : Nicolò e Virginia sono arrapati e basta. Passiamo al trash vero con Mariano ora . Grazie . #uominiedonne - pinomellone : RT @claudiocerasa: “Il 4 marzo é un match point contro il m5s. Un voto a FI è un voto a Salvini. Se Gentiloni è la camomilla, io sono la Re… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 30 gennaio 2018) Non ha mai avuto paura di esprimere le sue opinioni in maniera diretta e anche in questo caso non ha fatto eccezioni. Gordon Ramsay, il temuto chef di "Hell's Kitchen", se l'è presa contro quelle mode che si diffondono in cucina e di cui ne ha abnza. Secondo il cuoco, è arrivato il momento di diread almeno tre tendenze in ambito culinario: la, il manzo giapponese chiamatoe l'.In un'intervista a PopSugar, lo chef ha spiegato perché non è d'accordo con queste mode. Per quanto riguarda la, Ramsay si è detto stufo perché sembra che ogni alimento possa trasformarsi e diventare "impalpabile". Le spume, dalla consistenza eterea, vengono preparate con i sifoni da cucina: passino quelle che si preparano per i dessert, ma per il cuoco tutte le altre dovrebbero smettere di esistere. "L'ultima che ho mangiato ...