Basket | Top 16 Eurocup 2018 | Reggio Emilia perde in Francia e rimanda la qualificazione

Basket : 1 turno stop in meno per Gentile : (ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - La Corte Sportiva d'Appello, accogliendo il ricorso della Virtus, ha ridotto a due le giornate di squalifica di Alessandro Gentile. Lo scrive la FederBasket sul proprio sito.

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : rimonta vincente di Reggio Emilia. Trento cade al supplementare - Torino crolla in Lituania : Nella quarta giornata delle TOP 16 di Eurocup a far festa tra le squadre italiane è solo la Grissin Bon Reggio Emilia, che ottiene un successo pesantissimo contro lo Unics Kazan (76-75) e si avvicina sempre di più la qualificazione ai quarti di finale. Ancora una volta un finale emozionante contro i russi, sconfitti per una seconda volta dalla formazione di Menetti a cui basta una vittoria nelle prossime due partite per staccare il biglietto per ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018 : Brescia si riprende la vetta - Avellino raggiunta. Stop per Venezia - vince la Virtus Bologna : La Leonessa Brescia si è riportata in vetta alla classifica dopo la 16a giornata di Serie A. La squadra lombarda ha approfittato della sconfitta di Avellino nell’anticipo, vincendo il suo match odierno contro la VL Pesaro per 88-70. Una vittoria ottenuta grazie ad un gran secondo tempo, in cui i Bresciani sono tornati a mostrare la versione che aveva sorpreso tutti in avvio di stagione. Il parziale dei secondi venti minuti è stato un netto ...

Basket - Eurocup Top 16 : Buducnost-Trento 79-66 - ora Torino-Lietuvos : BUDUCNOST PODGORICA-TRENTO 79-66 (31-14, 49-31; 67-51) L'Aquila Basket perde malamente a Podgorica contro il Buducnost e complica il suo cammino in Eurocup. I bianconeri, che hanno pagato la pessima ...

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : trasferte complicate per Reggio Emilia e Trento. Torino nel caos ospita il Lietuvos : Le TOP 16 di Eurocup entrano nel vivo con la terza giornata. Un momento decisivo per le squadre italiane che si trovano tutte con un record di una vittoria e una sconfitta. La prima a scendere in campo sarà la Grissin Bon Reggio Emilia, che questo pomeriggio affronta i russi dello Unics Kazan, capolista del gruppo H e tra le principali candidate alla vittoria finale. Servirà davvero una grande prestazione in Russia alla formazione di Menetti per ...

DIMISSIONI LUCA BANCHI/ Basket news - caos a Torino : talmente inaspettate da finire in trend topic su Twitter : La notizia delle DIMISSIONI di LUCA BANCHI da capo allenatore di Torino Basket arriva come un fulmine a cielo sereno: alla base della decisione una possibile frattura con il presidente(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 22:03:00 GMT)

Basket - Top 16 Eurocup 2018 : Torino e Trento cadono in Russia - anche Reggio Emilia finisce ko : Se all’esordio l’Italia aveva fatto l’ein plein di vittorie, purtroppo nel secondo turno delle Top 16 di Eurocup tutto si è ribaltato. Mercoledì da dimenticare per le squadre italiane, con Torino, Trento e Reggio Emilia tutte uscite sconfitte dai loro match in trasferta. Sconfitta con molti rimpianti per la Fiat Torino, che cade in casa dello Zenit San Pietroburgo per 95-84. Una partita che ha visto la squadra piemontese essere ...

Basket - Serie A-2 : i top del girone d'andata : Trieste e Ferguson sono i migliori : La scorsa domenica si è chiusa la fase di andata di A-2 e - sebbene sia solo una tappa simbolica, in un campionato che non si ferma praticamente mai da fine settembre a metà giugno - è comunque un ...

Basket - Eurocup 2018 : esame di maturità per Torino - Trento e Reggio Emilia in Top 16 : Secondo turno della Top 16 di Eurocup 2018. Le tre italiane impegnate nella competizione, vale a dire Fiat Torino, Dolomiti Energia Trentino e Grissin Bon Reggio Emilia, hanno cominciato con il piglio giusto, reduci dalle brillanti vittorie di settimana scorsa. Ora, però, è giunto il momento della conferma: un esame di maturità che potrebbe dire molto su quanto potrà essere lungo il cammino delle tre formazioni. Torino è al comando del gruppo F ...

Basket - Nba stop per San Antonio e Oklahoma City - ancora un ko per Belinelli : NEW YORK " Domenica amara nella regular season Nba per San Antonio e Oklahoma City, due delle corazzate della Western Conference, entrambe costrette a mordere il freno nei rispettivi impegni esterni. ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 14a giornata. Doppia doppia Polonara - Fontecchio rinasce a Cremona - Della Valle e Gentile top scorer sconfitti : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani Della 14a giornata, la penultima del girone d’andata Achille Polonara: ottima prestazione dell’ala italiana, che chiude con una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi in un match fondamentale per la sua Dinamo Sassari. I sardi, infatti, si giocavano l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia contro la Dolomiti Energia Trento e davanti al proprio pubblico sono ...

Basket - Eurocup : Torino inizia bene le Top 16. In campo Reggio-Limoges : Per Torino, Reggio Emilia e Trento iniziano le Top 16, seconda fase di Eurocup, ed esserci con tre squadre, per l'Italia, è già un bel successo. Oggi in campo Torino e Reggio Emilia. La Top 16 prevede ...

Basket - EuroCup 2018 : inizia la Top 16! Si fa già sul serio per Torino - Trento e Reggio Emilia : Archiviato il 2017 con la fine della regular season, l’EuroCup riparte già con la Top 16. Il campo delle partecipanti è stato ridotto notevolmente e le squadre sopravvissute sono state suddivise in quattro gironi da quattro formazioni ciascuno. Vietati i passi falsi perché solo le prime due classificate accederanno alla fase successiva, ovvero i quarti di finale. Le tre italiane che fanno parte della competizione, la Fiat Torino, la ...

Basket - Top 16 di Eurocup : Torino - Trento e Reggio Emilia - si può fare... : Il 2 gennaio iniziano le Top 16 di Eurocup. La formula è semplice: le migliori 16 sono state divise in 4 gruppi e si sfideranno secondo la formula del girone all'italiana con partite di andata e ...