Basket | Serie A | Varese-Milano 76-72 Wells è il match-winner

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : festa Varese nel posticipo! Vince il derby con Milano : Il derby è della Openjobmetis Varese! Fantastica prestazione della squadra di coach Caja, che supera nel posticipo della 17a giornata l’Emporio Armani Milano per 76-72. Un successo molto importante per Varese in chiave salvezza, il secondo consecutivo dopo quello di Venezia della scorsa giornata. Dall’altra parte l’Olimpia perde l’occasione di agguantare la vetta della classifica alla pari di Brescia. I grandi protagonisti del derby sono Cameron ...

Basket femminile - Serie A1 : le migliori azzurre della 16esima giornata. Brilla Andre Olbis - bene Carangelo : Nell’ultimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018, si sono consolidati i piazzamenti nelle prime posizioni in classifica. Il Famila Wuber Schio si è comodamente confermato al comando anche dopo il 16esimo turno, vincendo contro la Gesam Gas&Luce Lucca 71-57 grazie anche ad una straripante Isabelle Yacoubou da 29 punti, fondamentali per decidere la gara e dare alla squadra veneta la certezza, di fatto, del primo ...

DIRETTA / Varese Olimpia Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Basket Serie A1) : DIRETTA Varese Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live del derby lombardo che si gioca per la diciassettesima giornata nel campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 20:17:00 GMT)

Basket - Serie A : Martin - re della ripresa. Alle 20.45 Varese-Milano : Seconda giornata di ritorno di Serie A con tanti spunti, in attesa del derby di questa sera , ore 20.45, diretta su Eurosport 2 ed Eurosport player, tra Varese ed Olimpia Milano. ultimo zero - In ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 17a giornata. Michele Vitali decisivo - Pietro Aradori leader. Raphael Gaspardo ancora protagonista : In attesa del posticipo tra Varese e Milano, la 17a giornata della Serie A di Basket ha visto tornare in vetta Brescia grazie alla vittoria nello scontro diretto sul campo di Avellino, rispondendo in maniera convincente dopo le difficoltà delle settimane precedenti. La lotta per i playoff e quella per non retrocedere proseguono in maniera frenetica. Il turno non ha lesinato sorprese e colpi di scena. Andiamo ad analizzare i migliori italiani ...

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : Brescia capolista solitaria. Avellino cade al supplementare. Importanti vittorie di Bologna e Cremona : La Germani Basket Brescia è la nuova capolista in solitaria della Serie A. Aspettando il posticipo (gioca Milano che può raggiungere la Leonessa), la squadra di coach Diana si gode il primato dopo la vittoria nel big match della 17a giornata contro la Sidigas Avellino. Un successo arrivato dopo un tempo supplementare e grazie ad una tripla a due secondi dalla fine di Michele Vitali, che firma il 96-95 che fa esplodere di gioia Brescia. Ottima ...

Basket femminile - Serie A 2018 : Schio batte Lucca e rimane al comando. Vince anche Venezia : Il big match della 16esima giornata della Serie A di Basket femminile vedeva di fronte il Famila Schio e la Gesam Gas&Luce Lucca, nel rematch della finale Scudetto dello scorso anno. Non c’è stata storia: le venete hanno imposto il loro ritmo alla gara, Vincendo per 71-57 contro delle ospiti comunque combattive, che sono riuscite a tenere il match aperto fino alla fine. La differenza, però, l’ha fatta una straripante Isabelle ...

Basket - Serie A : Brescia sbanca Avellino! Venezia - gran colpo a Trento : Serie A Il nuovo calendario La 17ª giornata si concluderà domani con il derby lombardo tra Varese e Milano. Che si riproporrà sette giorni dopo al PalaDesio, quando sarà Cantù a sfidare l'Openjobmetis.