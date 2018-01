Basket | Champions League 2018 | Sassari vince e si qualifica per la Fiba Europe Cup | Capo

Basket - Champions : Hapoel Holon-Sassari 92-103 - ora Capo d'Orlando-Ventspils : Hapoel Holon-Sassari 92-103 , 20-22, 45-52; 72-78, Sassari inanella la terza vittoria di fila fra campionato e coppa e ritorna in Sardegna, con la serenità di avere ancora un futuro in Europa seppur ...

Capo d'Orlando Ventspils/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Capo d'Orlando Ventspils: info Streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSikeliArchivi ed è valida per il girone B di basket Champions League(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:31:00 GMT)

Hapoel Holon Sassari/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Hapoel Holon Sassari, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla Toto Arena per la 13^ giornata nel girone A di basket Champions League(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 09:02:00 GMT)

Champions League Basket - Bramos e Haynes lanciano Venezia. Lubiana ko : Venezia, 24 gennaio 2018 – La settimana non certo positiva delle squadre italiane impegnate in Champions League si chiude con un lampo della Reyer Venezia che in casa ha battuto con un perentorio 84-...

Basket - Champions League 2018 : Venezia allunga nella ripresa - batte l’Olimpia Lubiana e resta in corsa per la qualificazione : Torna alla vittoria l’Umana Reyer Venezia nella Champions League di Basket. La squadra italiana ha battuto l’Olimpia Lubiana 84-67 grazie ad un gran secondo tempo, rimanendo così in corsa per la qualificazione. I lagunari sono alle spalle del Banvit, primo con nove vittorie in dodici partite, a quota sette successi, in coabitazione con altre tre squadre, ovvero Movistar Estudiantes, medi Bayreuth e Strasburgo. Venezia, però, è al ...

Venezia Olimpia Lubiana/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Venezia Olimpia Lubiana, Streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio per la dodicesima giornata nel girone C di basket Champions League(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 09:29:00 GMT)

Basket - Champions League 2018 : Avellino e Capo d’Orlando sconfitte - torna al successo Sassari : Tre italiane impegnate, questa sera, nel 12esimo turno della Champions League di Basket 2017-2018. La prima fase a gironi è ormai agli sgoccioli e questi ultimi match sono essenziali per definire chi passerà il turno e chi, invece, non accederà alla seconda fase. Vediamo come si sono comportate le squadre italiane. Sconfitta che fa male alla Sidigas Avellino, maturata contro il CEZ Nymburk, Capolista del gruppo D. Gli irpini, vincendo, avrebbero ...

Sassari Juventus Utena/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato live (Basket Champions League) : diretta Sassari Juventus Utena Streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket. Speranze al lumicino in Champions League per i sardi(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 08:46:00 GMT)

Nymburk Avellino/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato live (Basket Champions League) : diretta Nymburk Avellino Streaming video e tv, orario, risultato live della partita di basket per la Champions League: la Sidigas si gioca la qualificazione(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 08:13:00 GMT)

Basket - Champions League 2018 : sfide decisive per Avellino e Venezia. Sassari e Capo d’Orlando già eliminte : La fase a gironi della Basketball Champions League sta arrivando alla sua conclusione. Mancano due giornate al termine e già in questa due giorni di gare molti verdetti potrebbe essere scritti. Purtroppo alcune certezze ci sono già come le eliminazioni della Dinamo Sassari e della SikeliArchivi Capo d’Orlando; mentre ancora tutto apertissimo per Avellino e Venezia, che devono vincere per non rischiare l’eliminazione. La prima a ...

Video/ Avellino Zielona (57-64) : highlights della partita (Basket Champions League) : Video Avellino Zielona (risultato finale 57-64): highlights del match della 11^ giornata del Gruppo D della Champions League. Irpini ora quarti in classifica. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:56:00 GMT)

Basket - Champions League : Avellino-Zielona Gora 57-64 - Strasburgo-Venezia 70-67 : Tonut riavvicina Venezia (63-69) nell'economia del doppio confronto, i francesi pensano troppo a rovesciare il passivo di Mestre, Tonut porta la Reyer vicina anche al clamoroso sorpasso (67-69), ...

Basket - Champions League 2018 : sconfitte pericolose per Avellino e Venezia : Si avvicina a grandi passi la fine della stagione regolare della Champions League di Basket 2017-2018. Anche per questo, hanno un peso specifico importante, in negativo, i risultati ottenuti questa sera da Umana Reyer Venezia e Sidigas Avellino nei loro match valido per l’undicesimo turno dei quattordici in programma. Non è bastata la rimonta dell’Umana Reyer Venezia: il SIG Strasbourg ha vinto 70-67 davanti al pubblico di casa, ...

Torino Lietuvos Rytas/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Torino Lietuvos Rytas: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini ed è valida per la terza giornata nel girone F di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:07:00 GMT)